انت الان تتابع خبر محمد رمضان يعلق على مقطع فيديو للعرافة ليلى عبد اللطيف لن تتخيلوا فماذا قال!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعاد الفنان المصري محمد رمضان نشر الفيديو الذي تحدثت فيه خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، والذي ظهرت فيه ليلى أثناء استضافتها في أحد البرامج، وتنبأت بتعرضه لحدث معين خلال الفترة المقبلة.

أعاد الفنان المصري محمد رمضان نشر الفيديو الذي تحدثت فيه خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، والذي ظهرت فيه ليلى أثناء استضافتها في أحد البرامج، وتنبأت بتعرضه لحدث معين خلال الفترة المقبلة.

وكشفت ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها لمحمد رمضان اثناء حلولها ضيفة مع الاعلامي اللبناني نيشان على قناة الجديد ليلة راس السنة.

وقالت ليلى عبداللطيف بتوقعاتها انه سوف يحقق نجاحا كبيرا وسيخوض التمثيل ويحظن بنسبة مشاهدات عالية.

وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: “لعله خير إن شاء الله.. ثقة في الله نجاح”. توقعت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف أن يشهد نهاية العام الحالي 2023 أحدث مؤسفة في عددا من دول العالم من بينها بعض الدول العربية، موضحة ان الكثير من الناس سيندمون بسبب هذه الأحداث الصادمة التي ستحدث خلال الأيام القادمة.بحسب ما نشره موقع بوابة الخليجوفي سلسلة توقعات نشرتها ليلى عبداللطيف عبر قناتها على اليوتيوب، توقعت أن يشهد جنوب لبنان تطورات طارئة ومقلقة للغاية.واضافت أن الفترة المقبلة سوف تكون من اصعب الفترات على جنوب لبنان، وخاصة مدينة صيدا ومحيطها، موضحة أن الأحداث المقبلة على مخيم عين الحلوة لا تبشر بالخير.

نوفمبر سيكون حزين للغاية

لم تقتصر توقعات ليلى عبداللطيف على لبنان فقط، فقد كشفت في توقعاتها الجديدة أن شهر نوفمبر القادم سيكون حزين للغاية في العديد من دول العالم التي ستشهد أحداث مقلقة للغاية حسب قولها.

واضافت العرافة الشهيرة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستشهد حادثة مؤسفة وسوف ينتشر الرعب والخوف في اوساط المواطنين في شهر نوفمبر القادم، كما توقعت حادثة اغتيال مؤسفة سوف تطال شخصية سياسية وسط أوروبا قبل نهاية العام الحالي 2023وفي إطار حديثها عن الاغتيالات، توقعت ليلى عبداللطيف ان الفريق عبد الفتاح برهان سوف يتعرض لمحاولة اغتيال، او ستكون هناك مؤامرة تحاك ضده، كما توقعت أن يحوم الخطر حول قائد قوات الدعم السريع في السودان "حميداتي".وفي دائرة الاغتيالات أيضاً، قالت ليلى عبداللطيف أن تشهد الفترة القادمة اغتيال شخصية سياسية بارزة على سلم الطائرة وهو ما سيحدث ضجة كبيرة.ولم تكشف ليلى عبد اللطيف، عن الشخصية المتوقعة أو اسم المطار، او الدولة التي ستحدث فيها عملية الاغتيال، واكتفت بالقول أن الحادثة ستثير ضجة كبيرة في المطار والكثير من البلبلة في تلك الدولة.

كما توقعت ان تعلن عدد من مطارات العالم حالات الطوارئ والتأهب القصوى بسبب حدث مؤسف وكارثي سيحدث في أحد المطارات.