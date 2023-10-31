مروة نصر توجه نصيحة لـ الشركات المصرية بعد إعلان المقاطعة على المنتجات الأجنبية

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة مروة نصر من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشور تحث فيه متابعيها وجمهورها على الإهتمام بالمقاطعه، وطلبت من الشركات الإهتمام بالجودة في صنع المنتجات المصرية.

منشور مروة نصر

قالت مروة نصر:"عاوزة ابعت رسالة للشركات المصرية واتمنى توصل إحنا قاطعنا كل حاجة مستوردة واستبدلناها بالمنتجات المصرية،خليكوا قد الثقة واهتموا بالكواليتي".

وتابعت:"وبلاش تعاملونا كإننا مش مهمين ممكن نرضى بأي كوالتيي خليكوا فخر لينا وضهر لينا ولعيالنا، احنا هنعمل اللي علينا ونستبدل بالمنتجات المصرية ياريت متستغلوش الأزمة وتقللوا في الكوالتي عشان تكسبوا أكتر وأكتر، أرجوكم خليكوا سند وضهر لينا نفتخر بمنتجاتنا في أي مكان".

سبب تأجيل أغنية "حلوة السهرة "لمروة نصر

وفي سياق آخر، قررت المطربة مروة نصر تأجيل أحدث أغانيها بعنوان "حلوة السهرة"، وهي أول أغاني ألبومها الجديد، وذلك تضامنا مع الأحداث الجارية التي تحدث مع أهالي غزة والشعب الفلسطيني، وذلك بعدما بدأت مؤخرًا الحمله الترويجية للألبوم والأغنية في جميع الشوارع والميادين بالقاهرة استعدادًا لطرحها، ولكن توقفت الحملة ولم يتم استكمالها.

من هم صناع أغنية “حلوة السهرة”؟

أغنية "حلوة السهرة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وتوزيع موسيقي أسامة عبد الهادي، وقالت مروة نصر في تصريحات صحفية لها أن الأغنية تقدمها بشكل مختلف وجديد، لم تقدمه من قبل، متمنية أن تنال إعجاب جمهورها.

من هي مروة نصر ؟

ولدت مروة نصر في القاهرة، وشاركت في برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي في موسمه الثالث، وبدأت مشوارها الفني بإصدار ألبوم (سنين) من خلال إحدى شركات ميلودي ميوزيك، ولها عدة ألبومات منها:"سنين"، الذي يتضمن8 أغنيات، وتم طرحه عام 2009، ومن أغانيها واحدة وبس، أحسن حلاتي.