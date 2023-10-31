بعد تصريحات نقيب المهن التمثيلية بشأن عمله دون تصريح.. مروان يونس: 'هنسعى لتلبية مطالب الدكتور أشرف زكي (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان مروان يونس على قرار الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بشأن إيقاف تصاريح عمله، وتحذير المنتجين من التعامل معه وبعض الفنانين، حيث أشار يونس أنه لا يعرف حتي الآن تفاصيل هذا الأمر.

تصريحات مروان يونس

قال مروان يونس في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني:' أنا حقيقي مش عارف أبعاد الموضوع بتفاصيله لكن أيا كان القرار اللي هياخدوا أشرف زكي هحترمه، وأيا كان اللي محتاجني إني أعمله هعمله، لكن أنا حتى الآن معنديش تفاصيل عن الموضوع

تابع:' في الاخر كلمة أشرف زكي هنحترمها وهنلبي كل طلباته.

يشارك مروان يونس في حكاية "عيشها بفرحة "و هي الحكاية الثالثة من مسلسل "55 مشكلة حب" وتضم عدد كبير من النجوم وهم الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل ورانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين، ياسر فرج، حسن أبو الرؤوس، سالي حماد، حنان سليمان، محمد مرزبان، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانا صحفيا لإعلان عن تحذير للعمل مع 20 فنانا وفنانة وأيضا اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم دون تصريح وهو ما يخالف قوانين العمل لنقابة المهن التمثيلية فيما تحذر النقابة جميع شركات الانتاج من التعامل معهم.

وتضم هذه القائمة عدد كبير منهم عمرو جمال وإنجى كيوان وياسمين داود ونينا المغربي وعمر شرقى وراندا عبد السلام وعمرو ممدوح وشيما الشريف وسالى حماد ومروان يونس وفدوى عابد وناردين فرج وأوتاكا وصلاح الدالي ورحمة حسن وإلهام وجدى وأنس مبارك وهالة خالد والممثل الشاب يوسف وهبى وهاجر السراج.

صوت وصورة

ويعرض حاليا لناردين فرج وفدوي عابد مسلسل "صوت وصورة" بينما يعرض لنينا المغربي، ومروان يونس وسالي حماد حاليا حكاية عيشها بفرحة ضمن مسلسل "55 قصة حب" وكانت شاركت الفنانة راندا عبد السلام، مؤخرا في حكاية "ماتيجي نشوف" مع هنا شيحة وطارق صبري وعدد كبير من الفنانين.