انت الأن تتابع خبر لهذا السبب.. منى عبد الغني تنهار باكية على الهواء!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال تقديمها برنامجها "الستات مايعرفوش يكدبوا"، وجهت الإعلامية رسالة عبرت من خلالها عن حزنها الشديد لما يحدث في فلسطين، وانهارت باكية خلال حديثها على الهواء.

وقالت: "أنا النهاردة عندي رسالة مش بتوصف حالي بس لكن رسالتي بتعبر عن ناس بنشوفها بقالنا كذا يوم بتتألم، بأي ذنب طفل عنده شهور يتكفن بالكفن وأطفال مجروحة جروح إحنا منقدرش نستحملها".وتابعت: "بنشوف فيديوهات لأمهات بتودع أطفالها بكل ثبات ويقين وهي صابرة ومنقدرش نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، وبشوف صور الأطفال دي وبتخيل أحفادي.. وبقعد اتخيل لو مكان الأم دي هما بجد أقوى مننا".

وواصلت: "الشعب ده قوي ومؤمن وده تصديقا لقول الله وإحنا بنموت مع كل صورة من دول وكل فيديو بشوفه ببقى عايزة أخد الأطفال دي في حضني واطبطب عليهم.. طفل رضيع المفروض ميكنش بيعمل حاجة في حياته غير أنه بيلعب الطفل ده كل ذنبه أنه اتولد في دولة محتلة معندهاش لا رحمة ولا دين".

وأضافت: "خلينا نحاول نعيش ومنيأسش من رحمة ربنا وأكيد ربنا ليه حكمة في كده وكل السيناريو ده مذكور في القرآن، أحداث بتخلي الواحد قلبه يتوجع كل ده هيخلص وهننتصر بإذن الله".

وأكملت: "من حقكم تعيشوا حياتكم بس لازم نراعي مشاعر الناس اللي عايشين في صمت وبيتألموا وبيموتوا كل يوم والتاني.. وخلينا نفرح ونعمل أفراح وأعياد ميلاد بس من غير هيصه ومن غير ما نجرح ونراعي أخواتنا اللي بتموت طول الوقت، لأن إحنا اتعلمنا من زمان لما يبقى في عزاء عند جارنا مينفعش نعمل فرح، ربنا يردلنا فلسطين والمسجد الأقصى ردًا جميلًا وإحنا معاكم بقلوبكم".