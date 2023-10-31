نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من نادين الراسي بعد تعرضها للضرب على يد شقيقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت الفنانة نادين الراسي للضرب على يد شقيقها الأصغر مما تسبب لها الأمر في جروح مبرحة، وكانت قد علقت لأول مرة على الأمر خلال ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

كتبت نادين الراسي:' الله هو العدل وانا راضية بحكمك يا الله.. لكل محب شكرا على صلواتكم وانا من الله ومنكم بخير.

وكانت قد نشرت الفنانة نادين الراسي صورة لشقيقتها الصغري معها من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

منشور نادين الراسي

وعلقت نادين الراسي: "اختي"، فيما لاقت الصورة تفاعل جمهورها.

وكانت قد حرصت ساندرلين الراسي شقيقتها اأخرى علي إحياء ذكرى وفاة شقيقهما جورج الراسي الأولى، الذي توفى عن عمر ناهز 43، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ساندرلين الراسي صورة لشقيقة الراحل جورج الراسي، تحتوى على صورة الفنان الراحل، وتعلن من خلالها أحياء ذكرى وفاة الأولى، ويكتب عليها: "بمناسبة مرور سنة على انتقاله إلى حضن الآب على رجاء القيامة المجيدة المأسوف على شبابه المرحوم الفنان جورج خليل الراسي

وأضافت قائلة: "يقام قداس وجناز لراحة نفسه الساعة التاسعة والنصف صباحا يوم الأحد 27 أغسطس 2023 في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف - جبيل، عائلة الفقيد وأنسباؤهم يدعون الأهل والأصدقاء لمشاركتهم الصلاة".

ويذكر أن رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم في شهر اغسطس الشاب جورج الراسي عن عمر يناهز 43، اثر حادث سير على الطريق الدولي الفاصل بين الحدود اللبنانية السورية، مما أدي إلي تحطيم سيارته بالكامل.

وكان المطرب جورج الراسي يسير بسرعة كبيرة جدًا على الطريق، هذا ما جعله يفقد السيطرة على السيارة فاصطدم بحجر صخري في الطريق وتمزقت سيارته بشكل مفزع.

ويذكر ان تحدثت الفنانة اللبنانية نادين الراسي عن وفاة شقيقها جورج، وذلك في تصريحات تلفزيونية سابقة، إذ قالت: "الوجع أسود من اللي الأسود اللي أنا لابساه، جورج لما راح خد كل حاجة معاه".

جورج الراسي

الفنان جورج الراسي من مواليد عام 1982، وهو من عائلة فنية فوالده عازف عود شهير في الوسط الموسيقي اللبناني، وشقيقته الفنانة نادين الراسي، ودخل جورج الراسي عالم الغناء كمحترف في عمر الـ16 سنة، وتزّوج لأول مرة من سيدة خارج الوسط كانت تعمل في مجال الهندسة، ثم تزوج مرة ثانية من عارضة الأزياء جويل حاتم، لكن لم يستمر هذا الزواج وانفصل الراسي عن جويل بعد انجابهما طفل سموه "جو"