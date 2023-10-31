انت الان تتابع خبر في هذا الموعد.. تامر عاشور يحيى حفلًا غنائيًا في الإمارات والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يحيي المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا يوم الجمعة المقبل الموافق 3 نوفمبر، في مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات.

وكان أعلن المطرب تامر عاشور عن إقامته لحفلا غنائيا بأبو ظبي في ٣ من نوفمبر القادم ضمن فعاليات مهرجان الفن الجميل، أدي إلي تعرضه لإنتقادات لاذعة من جمهورة ومحبيه، عبر صفحته الشخصية.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان تامر عاشور، أغنيه "عديت"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، كلمات: تامر حسين، ألحان: غريب، توزيع: توما، ميكس وماستر أمير محروس، بكرة على القناة الرسمية لليوتيوب، اشترك في القناة الرسمية لليوتيوب علشان تكون أول واحد يسمعها.