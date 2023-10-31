انت الان تتابع خبر جورجينا حبيبة رونالدو تصدم الجميع في موسم الرياض.. لن تصدق كيف ظهرت! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شاركت عارضة الأزياء جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، خلال حضورها موسم الرياض.

وظهرت جورجينا في الصور بإطلالة جرية مرتدية فستان بني غامق وأكملت أناقتها باكسسوارات فضية واعتمدت علي الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.وفي وقت سابق، خطفت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز حبيبة لاعب النصر السعودي كرستيانو رونالدو، الأنظار إليها فى مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى والتى تحرص على التواجد به حيث تعد هذه المرة الخامسة لها.

وأثارت جورجينا رودريجيز حالة من الجدل الواسع هذه المرة ليس من خلال اطلالتها الجريئة ولكن بسبب ارتداء عقد ماسى باهظ الثمن وهو الأمر الذى لفت الأنظار حيث يبلع قيمة العقد مليون جنيه استرليني.

وتفضل عارضة الأزياء جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة،وتميل عارضة الأزياء جورجينا إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام(2022)،كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان فيعام2017 من أم بديلة أيضاً.