«شارع سقف السيل» جديد الكاتب محمد عارف

عمَّان ـ العُمانية: يرسم الكاتب الأردني محمد عارف مشَّة في مجموعته القصصية الأخيرة (شارع سقف السيل) مشاهد درامية متحركة بقلمٍ أقرب إلى ريشة الفنان مقدِّمًا خمسًا وعشرين قصَّة تتدفَّق روحًا وحيوية وتتناول الواقع بطريقة عبثية تتسم بالاحتراف والاقتدار.

يكتب (مشّة) قصصه مستعينًا ببساطة التعبير وبالجُمل القصيرة المكثَّفة والمركَّزة، كاشفًا عن جرأة على التجريب وصنع أخيلة مغايرة، وكأنَّه يصرُّ على بثِّ الحياة في كلِّ شيء حوله، وعلى نحوٍ خاصٍّ اللوحات الفوتوغرافية التي جمَّدها فنَّانوها في إطارات خشبية. تكشف المجموعة عن قاصٍ يتقن العبث ويُقدِّم نصوصه بتتابعية درامية مرسومة ببراعة، ولقطات حوارية تضجُّ بالحياة، محاولًا أن يُسكنَها على الورق إلى أن يأتيَ فنَّان آخر يحرِّرها ويحوِّلها إلى مشاهد حيَّة مصوَّرة بنفس سطورها الحوارية.. إنَّها لقطات معدَّة للتمثيل دُونَ حذفٍ أو إضافة.

يُذكر أنَّ مشّه يكتب القصة القصيرة جدًّا منذ عام 1983، مما صدر له في القصة: عصافير المساء تأتي سرًّا (2019)، شبابيك (2017)، بائعة الكبريت (2008)، الولد الذي غاب (1995)، همسة في زمن الضجيج (1989)، حبك قدَري (1984).

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