«مسيرة عطاء» كتاب يسلط الضوء على محطات فرقة صلالة المسرحية

صلالة ـ «الوطن»:

كتاب (مسيرة عطاء) للكاتب بدر بن محمد المردوف، والذي تمَّ تدشينه مؤخرًا بمحافظة ظفار، يُشكِّل محطَّة ونقطة تأمُّل في تجربة فِرقة صلالة الأهلية للفنون المسرحية، حيث يرصد الكتاب أبرز المراحل والإنجازات التي مرَّت بها هذه الفِرقة منذ تأسيسها عام ١٩٩٨ إلى يومنا هذا. تزامن تدشين الكتاب مع عرض مسرحية (سدرة الشيخ) لفِرقة صلالة الأهلية للفنون المسرحية والمأخوذة عن رواية الشيخ الأبيض لصاحب السُّمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. وقام بتأليفها وإخراجها الكاتب عماد بن محسن الشنفري.

وذكر بدر بن محمد المردوف أنَّ (مسيرة عطاء) كتاب يسلِّط الضوء على محطَّات فِرقة صلالة الأهلية للفنون المسرحية، ويحمل في طيَّاته مسيرة عطاء لفِرقة أثْرَت الساحة الثقافية والأدبية والفنية بمحافظة ظفار حيث كانت رافدًا مُهمًّا للحراك المسرحي بسلطنة عُمان، وأسْهَمَت في نشر الثقافة المسرحية.

وأضاف الكاتب في هذا البحث: التزمتُ بتحرِّي الدقَّة التاريخية لرصد وتوثيق أهمِّ المحطَّات لفِرقة صلالة الأهلية للفنون المسرحية منذ التأسيس إلى يومنا هذا، وقد حاولت جاهدًا التحقُّق من المعلومات المنشورة في هذا الكتاب بالرجوع إلى أكثر من مصدر. يتكوَّن الكتاب من ١٦٨ صفحة ويضمُّ عدَّة عناوين متنوِّعة من بينها نبذة عن فِرقة صلالة الأهلية للفنون المسرحية والأعضاء المؤسِّسين للفِرقة والهُوِيَّة الثقافية بين الماضي والحاضر، إلى جانب المشاركات المحلِّية والخليجية والعربية والدولية للفِرقة. ونماذج من الإبداعات الثقافية الشبابية لأعضاء الفِرقة. كما يشتمل الكتاب على عدد من الصور الضوئية وقصاصات الصحف التي وثَّقت أعمال الفِرقة منذ بدايتها.