«تحقيق المخطوطات العمانية» ندوة ترصد الإرث العلمي والأدبي للمخطوط

مسقط ـ «الوطن»:

يُنظِّم النادي الثقافي صباح اليوم بمقرِّه بالقرم ندوة بعنوان (تحقيق المخطوطات العُمانية: المنجز والتطلُّعات) يشارك بها الباحث الدكتور راشد الحسيني والباحث الدكتور محمود الريامي والباحث الدكتور ناصر السعدي والباحث فهد السعدي، كما يُنظِّم النادي الثقافي مساء يوم الاثنين المقبل بمقرِّه محاضرة بعنوان (نقد الرواية التاريخية) يُقدِّمها المفكِّر غسان علي عثمان وتُديرها الدكتورة منى السليمية. تناقش المحاضرة محاور متنوِّعة حول الرواية التاريخية وهي: (الرواية بين التاريخ والتخييل) و(المنهجية بين التاريخ والرواية) و(الرواية التاريخية في الأدب العربي والغربي) و(السرد العربي المعاصر والرواية التاريخية).

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