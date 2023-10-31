افتتاح المعرض الفني «فن مسقط» الدولي بمشاركة عالمية واسعة

بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض كتب ـ خالد بن خليفة السيابي:

تصوير ـ سعيد البحري:

برعاية معالي السَّيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط، بدأت مساء امس الأوَّل في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض فعاليات المعرض الفني (فن مسقط) الدولي للعام 2023م بحضور نخبة من الفنَّانين وعدد من محبِّي ومتذوِّقي الفنِّ التشكيلي.

وبعد مراسيم حفل الافتتاح قام راعي المناسبة والحضور بجولة في أروقة المعرض الذي ضمَّ 200 عمل تشكيلي تنوَّعت في تفاصيلها وروايتها التشكيلية، الأعمال المعروضة شكَّلتها ذائقة عددٍ من فنَّاني سلطنة عُمان ودول الخليج وعدد من فنَّاني الدول العربية والإسلامية والعالمية.

ويحتضن المعرض مجموعة من أعمال روَّاد الفنِّ العُماني والشباب المتمثل في أنور سونيا وحسن مير وعلي الجابري وعالية الفارسية.

الأعمال المعروضة ستمنح الزوَّار والحضور رحلة فريدة تنقلهم في عوالم فنيَّة مختلفة، وتبحر بهم في عُمق بحور الاتجاهات الفنيَّة والتي يكتشفون من خلالها أسرار وعلوم الفنِّ التشكيلي الواسع.

معرض (فن مسقط) يأتي بدعم وبشراكة استراتيجية بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومركز عُمان للمؤتمرات والمعارض. يذكر أنَّ المعرض في دَوْراته السابقة جمع أكثر من خمسين فنَّانًا عُمانيًّا وأجنبيًّا، وجذب المئات من عشَّاق الفنِّ إلى مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

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