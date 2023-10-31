بعد وفاتها.. الإعلامية سارة حسن تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الاعلامية سارة حسن محركات البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك خبر رحيلها عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان، وتم احتجازها في العناية المركزة بعد دخولها في غيبوبة على مدار الأربعة شهور الماضية.

وفاة الإعلامية سارة حسن

أعلنت الإعلامية رباب الشريف، مذيعة قناة نايل سينما، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة سارة حسن، كتبت: لا حول ولا قوة إلا بالله البقاء لله.. بعد صراع مرير مع السرطان عادت الزميلة والاعلامية العزيزة سارة حسن إلى دار الحق.. ربنا يرحمها ويعوضها عذاب المرض اللعين في جنتها ويصبر والدتها ووالدها واخوها علي فقدانها.. صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة العصر بمسجد السلام بمدينة نصر، والعزاء غدا بمسجد المشير قاعة الصفا.

من هي المذيعة سارة حسن؟

سارة حسن هي إعلامية مصرية قدمت أحد البرامج على قناة المحور سابقًا، تم تعيينها بمنصب أمين عام الشؤون الإدارية في الدورة الرابعة للمهرجان العربي للتميز الإعلامي، وعانت من مرض السرطان منذ 2021، حيث خضعت لعملية اسئصال لورم خبيث، لكن ذلك السرطان سرعان ما عاد بقوة وأثر على صحتها، منذ 3 أشهر تم نقل الإعلامية سارة حسن إلى المستشفى وظلت في العناية المركزة بسبب دخولها في غيبوبة، طلبت سارة حسن من جمهورها مؤخرا الدعاء وأن تمر من هذه الأزمة بسلام.

تعتبر سارة حسن من الإعلاميات المميزات في التقديم التليفزيوني، وتميز أسلوبها بالهادئ الرصين، كانت تتمنى أن تؤدي مناسك العمرة قبل رحيلها، تخرجت من إحدى كليات الإعلام وبدأت مباشرة العمل في تقديم البرامج التلفزيونية، شاركت في تقديم عدد من الفعاليات المجتمعية والفنية والثقافية، قدمت برامج على قناة المحور الفضائية كانت في معظمها مرتبطة بالجانب الفني والثقافي، تم إعلان خطبتها على رجل الأعمال حسين دياب في يوليو من عام 2019، ولكن لم يتم تأكيد عقد قرانهما.

مرض المذيعة سارة حسن

أصيب المذيعة سارة حسن في عام 2021 بمرض السرطان المخ، ورم الدماغ هو نمو للخلايا في الدماغ أو بالقرب منه، يمكن أن تحدث أورام الدماغ في أنسجة الدماغ، ويمكن أن تحدث بالقرب من أنسجة الدماغ، وتشمل هذه الأماكن القريبة الأعصاب والغدة النخامية والغدة الصنوبرية والأغشية التي تغطي سطح الدماغ، خضت لعملية استئصال ورم خبيث، وسرعان ما تدهورت حالتها الصحية، ثم دخلت في غيبوبة لمدة 4 شهور.