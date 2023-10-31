انت الان تتابع خبر هذا الطفل أصبح فنان شهير ووالداه من كبار نجوم السينما وشقيقته دخلت عالم التمثيل من أوسع الأبواب! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداولرواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل كتب عليها: هذا الطفل أصبح ممثل شهير ووالده من كبار نجوم السينما وشقيقته فنانة شهيرة.

وبعد البحث تبين أنه الفنان ” عمرو محمود ياسين ” الذي نشر تلك الصورة عبر حسابه علي موقع إنستجرام، وعلّق عليها وقال: «وأنا طفل، في العاشرة من عمري ذكريات»، ولاحظ الجمهور أن شكله لم يتغير من الطفولة حتى الآن، وغازله الجمهور من خلال عدد من التعليقات.حيث أن عمرو محمود ياسين هو نجل الفنان الراحل محمود ياسين، وشقيق الفنانة رانيا محمود ياسين وتزوج بالإعلامية آيات أباظة ثم أنجبا إبنتهما “علياء” التى تشبه والدها في الشكل وفي الطباع إلي حدٍ كبير.

حيث تحدث عمرو قائلا:”أنا وآيات مرينا بكل المراحل مع بعض، مرحلة، المراهقة والشباب، إحنا تجربة استثنائية، التفاهم والتواصل سهل بينا … وحمايا الله يرحمه كان صديق وأب ورجل عظيم، وأنا كنت بحبه جدا وكان رجل غير تقليدي ومقصر فيا عدم وجوده معانا الآن”.

في سياق متصل، وجّهت الفنانة المعتزلة شهيرة عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" رسالة الى ابنها السيناريست عمرو محمود ياسين، أشادت فيها بنجاحه في أعماله الأخيرة، خاصة بعد انتهائه من حكاية "ما تيجي نشوف".

ونشرت شهيرة صورة لعمرو وعلّقت عليها قائلةً: "في وسط ما نلاقيه من قلق وتوتر... نجد دراما تخفّف عنا ولو قليلاً... من ابني العبقري، آه والله عبقري... للمرة الثانية أشاهد الحلقة الأخيرة من "ماتيجي نشوف"".

وأضافت: "إيه ده ربنا يحميك يا ابني يارب ويبعد عنك كل عين حاسد وكل شر حاقد... ما هذا الرقي؟ من مثلك يستطيع أن يغوص في أعماق النفس البشرية هكذا بحواراتك الإنسانية الراقية التي نجدها ملتصقة بنا في كل كلمة وكل حرف وكل تفصيلة، كل شيء محسوب بدقة ورشاقة فائقة. الله يحميك... الله يحميك".

واختتمت شهيرة بالقول: "وشكراً إنك أمتعتنا في كل أعمالك وعلّمتنا بوعيك وثقافتك الإنسانية التي تصل إلى الأعماق... شكراً حبيبي... وشكراً محمود ياسين زوجي الحبيب على هذا النبت الطيب... شكراً عمرو محمود ياسين".

يُذكر أن حكاية "ما تيجي نشوف" مأخوذة من كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم، بينهم: هنا شيحة، ونبيل عيسى، وإسلام جمال، ونهى عابدين، وملك قورة، وطارق صبري، وأحمد جمال سعيد، وراندا عبد السلام، وهي من إخراج محمد الخبيري.