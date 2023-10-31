انت الان تتابع خبر «بيتي اتخرب بسببك».. زوجة أمير طعيمة توجه شتائم قوية لـ أكرم حسني والسبب صادم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجئت جينى زوجة الشاعر أمير طعيمة، الجميع برسالة مفاجئة عبر حسابها على موقع التواصل فيسبوك.

وكتبت جيني :” سبب رئيسي في خراب بيتي التفكير ده وصاحب الفكرة دي والقعدات اللذيذة اللي أنا رفضتها وهرفضها وبرفضها”.

وأضافت :”أنا بيتي قائم من 16 سنة محدش لا زعزعه ولا قرب منه ودي نتيجة إنك تدخل ناس بيتك معاهم ناس بتسمم أفكارهم”.

وتابعت :”استقرار بيتي فوق أي اعتبارات يا أكرم ولو أنت هديت بيتك لأسباب القريبين عارفينها ما تسممش أفكار زوجي زيك ولو إنها خلاص انتهت .. يا رب تكون مرتاح أنت وهي Amir Teima “.

واختتمت: “حسبي الله ونعم الوكيل فيك أنت وهي #أكرم_حسني_أمير طعيمة_ #فلوس_الرياض_عجبتکوا_؟.”

وفي وقت سابق، طالب الشاعر الغنائي أمير طعيمة الجمهور بالاعتذار للفنانة منى زكي بعد الهجوم الكاسح عن دورها في المسلسل الرمضاني “تحت الوصاية”.

وتساءل طعيمة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً:”هل فيه حد من اللّي هاجموا منى زكي قبل عرض المسلسل اعتذر لها؟ هل فيه حد قال أنا اتسرّعت والمسلسل ما بيهاجمش الحجاب، وإنه طلع ضرورة درامية بتعكس شكل البنت الشعبية البسيطة اللي بنشوفها كل يوم، وإن الشقا اللي كان على وشها في البوستر ده له صلة بمآساتها في المسلسل؟”

وتابع “حد اتأسف إنه هاجم عمل فني محترم هيؤدي آجلا أو عاجلا إلى تغيير قوانين عفى عليها الزمن بتظلم المرأة؟ حد من اللّي عنده جذور تشدد مقيتة وبيفترض إن الفنان ده كافر ووظيفته هدم المجتمع طلع وسقّف لصناع العمل على وعيهم وحرفيتهم واهتمامهم بتقديم فن هادف يسعى لتغيير المجتمع للأفضل؟ الإجابة: لا”.