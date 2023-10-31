نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. نانسي عجرم تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة نانسي عجرم محركات البحث جوجل، وذلك بما فاجأت جمهورها خلال مشاركتها في حفل افتتاح "موسم الرياض" بنسخته الرابعة في المملكة العربية السعودية، بحضورها بإطلالة كاجوال بسيطة بالمقارنة مع باقي النجمات.

إطلالة نانسي عجرم في افتتاح "موسم الرياض"

وظهرت نانسي عجرم بإطلالتها كاجوال عبارة عن تيشرت بيضاء طُبعت عليها صورة نانسي ودُوّن تحتها اسمها، ونسّقت معهما سترة ناعمة باللون الرمادي، ويصل سعره إلى ما يعادل 54 ألف جنيه، ونسقته مع بنطلون بـCutouts عند الفخذ، يصل سعره إلى 17 ألف جنيه، كما انتعلت جزمة من المخمل الرمادي قصيرة الساق.

منسقة الأزياء مايا التل توضح ‏سبب خيار إطلالة نانسي عجرم

ومن جانبه، أوضحت منسقة الأزياء مايا التل في لقاء مع برنامج "Et بالعربي، ‏سبب خيار نانسي هذة الاطلالة قائلة: "اقترحت على النجمة اللبنانية الفكرة، فأحبت الأمر لأن جمهورها دائمًا يقدّمون لي تيشرتات مكتوب عليها اسمها.. تواصلت مع المصمّم اللبناني جان لويس صبجي وقام بتصميم التيشرت أوفر سايز وطبعنا عليها صورة نانسي وأضاف تطريزات بالأحمر لكتابة اسمها، وهي طريقة لتقول نانسي من خلالها شكرًا لجمهورها لأن عادة كل المشاهير لما يلبسوا تيشرت مكتوب عليها أسماءهم وصورهم بكونوا عم يشكروا الجمهور على دعمهم ومحبتهم ومتابعتهم الدائمة لهم".

اخر اغاني نانسي عجرم

يذكر أن نانسي عجرم تتعاون في أغنية "تيجي ننبسط" مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي طارق مدكور، والكليب من إخراج ليلى كنعان، طرحت الاغنيه مؤخرا عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وتلقي نجاحًا كبيرًا وتخطت نسبة مشاهدتها الـ 10 ملايين مشاهدة.

كلمات أغنية تيجي ننبسط

حبيبي تيجي ننبسط

ولو الدنيا إتكربست

نمشي ونديها ضهرنا

بنروق وإحنا لوحدنا

و الناس عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست

آه حبيبي تيجي ننبسط

ولو الدنيا إتكربست

نمشي ونديها ضهرنا

بنروق وإحنا لوحدنا

عادي لو هيست هيست

هات ايدك فوق كتافي

ونلف الدنيا لف لف

و تاخدلك حضن دافي

حاتلاقي قلقنا خف خف

خوفك م الدنيا سيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

آه نركنه على أي رف رف

حبيبي ما تفكنا

م الشكليات فكنا

حايقولوا يعني إتجننوا

طب ما يقولوا إتجننوا

ماحدش ليه حاجة عندنا عندنا

حبيبي تيجي نفتكس

كلام حب جديد يتلمس

غنوة نقولها لبعضنا

فرحة تكون من قلبنا

رقصة جديدة بتترقص بتترقص

اه يا حبيبي تترقص تترقص

هات ايدك فوق كتافي

ونلف الدنيا لف لف

و تاخدلك حضن دافي

حاتلاقي قلقنا خف خف

خوفك م الدنيا سيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

انا سيبه

نركنه على اي رف رف

رف رف رف

حبيبي تيجي ننبسط

ننبسط

ولو الدنيا إتكربست

نمشي ونديها ضهرنا

بنروق وإحنا لوحدنا

و الناس عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست

عادي عادي

عادي لو هيست

عادي عادي

هيست

عادي لو هيست هيست

عادي عادي عادي عادي

عادي لو هيست

عادي

عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست