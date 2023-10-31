نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على آخر كلمات الإعلامية سارة حسن قبل وفاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخلت الإعلامية سارة حسن في غيبوبة بعد معاناتها مع مرض السرطان ولكن كان آخر ظهور لها قبل وفاتها يعود إلي العام الماضي.

كتبت سارة حسن:'تعبت يا الله راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث".

رحيل سارة حسن

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الإعلامية سارة حسن، بعد صراع مع مرض السرطان، وتم احتجازها في العناية المركزة بعد دخولها في غيبوبة على مدار الأربعة شهور الماضية.

أعلنت الإعلامية رباب الشريف، مذيعة قناة نايل سينما، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة سارة حسن، كتبت: لا حول ولا قوة إلا بالله البقاء لله.. بعد صراع مرير مع السرطان عادت الزميلة الإعلامية العزيزة سارة حسن إلى دار الحق.. ربنا يرحمها ويعوضها عذاب المرض اللعين في جنتها ويصبر والدتها ووالدها واخوها علي فقدانها.

ومن جانبه، أصيب المذيعة سارة حسن في عام 2021 بمرض السرطان المخ، ورم الدماغ هو نمو للخلايا في الدماغ أو بالقرب منه، يمكن أن تحدث أورام الدماغ في أنسجة الدماغ، ويمكن أن تحدث بالقرب من أنسجة الدماغ، وتشمل هذه الأماكن القريبة الأعصاب والغدة النخامية والغدة الصنوبرية والأغشية التي تغطي سطح الدماغ، خضت لعملية استئصال ورم خبيث، وسرعان ما تدهورت حالتها الصحية، ثم دخلت في غيبوبة لمدة 4 شهور.

أعلنت سارة حسن عام 2022 أنها عادت لتلقي الكيماوي من جديد، بجرعات مُكثفة، مشيرةً إلى أن السبب هو إصابتها بورم خبيث وطلبت من الجمهور الدعاء لها، وكتبت في منشور سابق لها: «تعبت يا الله، راضية والله والله والله راضية والحمد لله، رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.. يا رب أنت الشافي العافي يا الله، يا ذا الجلال والإكرام اشفني، وعافني يا رب، ادعولي، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون صدق الله العظيم».

تعتبر سارة حسن من الإعلاميات المميزات في التقديم التليفزيوني، وتميز أسلوبها بالهادئ الرصين، كانت تتمنى أن تؤدي مناسك العمرة قبل رحيلها، تخرجت من إحدى كليات الإعلام وبدأت مباشرة العمل في تقديم البرامج التلفزيونية، شاركت في تقديم عدد من الفعاليات المجتمعية والفنية والثقافية، قدمت برامج على قناة المحور الفضائية كانت في معظمها مرتبطة بالجانب الفني والثقافي، تم إعلان خطبتها على رجل الأعمال حسين دياب في يوليو من عام 2019، ولكن لم يتم تأكيد عقد قرانهما.