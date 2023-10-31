نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مشاركة نانسي عجرم في افتتاح موسم الرياض 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على حضور الليلة الافتتاحية لموسم الرياض 2024، في المملكة السعودية العربية، تلبية لدعوة من المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه، التي ضمت مباراة النزال بين تايسون فيوري وفرانسيس نجانو.

إطلالة نانسي عجرم في افتتاح "موسم الرياض"

وظهرت نانسي عجرم بإطلالتها كاجوال عبارة عن تيشرت بيضاء طُبعت عليها صورة نانسي ودُوّن تحتها اسمها، ونسّقت معهما سترة ناعمة باللون الرمادي، ونسقته مع بنطلون بـCutouts عند الفخذ، انتعلت جزمة من المخمل الرمادي قصيرة الساق.

نانسي عجرم تتوسط رونالدو وجورجينا في افتتاح موسم الرياض

ومن ناحية اخري، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام مقاطع فيديو ظهرت الفنانة نانسي، في الفيديو وهي تتوسط كريستيانو وجورجينا، لالتقاط بعض الصور التذكارية، ويظهر خلفهم عدد كبير من الجمهور، وأثر المقطع حالة من الجدل الواسع حيث فسرها البعض أن كرستيانو رونالدو كان معجبا بالفنانة نانسى عجرم والتى حرصت على أن تلتقط صورا مع كرستيانو رونالدو وجورجينا.

حضور افتتاح حفل موسم الرياض

تواجد عدد كبير من نجوم الفن، لحضور حفل افتتاح موسم الرياض تلبية دعوة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية، من بينهم أحمد سعد، نانسي عجرم، بوراك أوزجيفيت، مايك تايسون، ريو فيرديناند وغيرهم من النجوم العرب والعالميين، ويواصل "تركي آل الشيخ" رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية الترويج للحدث الأبرز بموسم الرياض وأقام حفل عشاء على هامش المباراة وسط حضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة منهم لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، الفنان السعودي رابح صقر، لاعب منتخب البرازيل المعتزل رونالدو، الفنان محمد هنيدي، الفنانة نانسي عجرم، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة أصالة والفنان محمد حماقي، مغني الراب الأمريكي، إيمنيم، الفنان أحمد عز.



اخر اغاني نانسي عجرم

يذكر أن نانسي عجرم تتعاون في أغنية "تيجي ننبسط" مع الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي طارق مدكور، والكليب من إخراج ليلى كنعان، طرحت الاغنيه مؤخرا عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعلى صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وتلقي نجاحًا كبيرًا وتخطت نسبة مشاهدتها الـ 10 ملايين مشاهدة.