هكذا نعت لمياء فهمي عبد الحميد وفاة سارة حسن

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد وفاة الإعلامية سارة حسن من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

كتبت لمياء فهمي:' ببالغ الحزن ننعي الإعلامية سارة حسن ربنا يرحمها ويغفر لها.

تصدرها الترند

تصدر اسم الاعلامية سارة حسن محركات البحث جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك خبر رحيلها عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان، وتم احتجازها في العناية المركزة بعد دخولها في غيبوبة على مدار الأربعة شهور الماضية.

أعلنت الإعلامية رباب الشريف، مذيعة قناة نايل سينما، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة سارة حسن، كتبت: لا حول ولا قوة إلا بالله البقاء لله.. بعد صراع مرير مع السرطان عادت الزميلة والاعلامية العزيزة سارة حسن إلى دار الحق.. ربنا يرحمها ويعوضها عذاب المرض اللعين في جنتها ويصبر والدتها ووالدها واخوها علي فقدانها.. صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة العصر بمسجد السلام بمدينة نصر، والعزاء غدا بمسجد المشير قاعة الصفا.

سارة حسن هي إعلامية مصرية قدمت أحد البرامج على قناة المحور سابقًا، تم تعيينها بمنصب أمين عام الشؤون الإدارية في الدورة الرابعة للمهرجان العربي للتميز الإعلامي، وعانت من مرض السرطان منذ 2021، حيث خضعت لعملية اسئصال لورم خبيث، لكن ذلك السرطان سرعان ما عاد بقوة وأثر على صحتها، منذ 3 أشهر تم نقل الإعلامية سارة حسن إلى المستشفى وظلت في العناية المركزة بسبب دخولها في غيبوبة، طلبت سارة حسن من جمهورها مؤخرا الدعاء وأن تمر من هذه الأزمة بسلام

تعتبر سارة حسن من الإعلاميات المميزات في التقديم التليفزيوني، وتميز أسلوبها بالهادئ الرصين، كانت تتمنى أن تؤدي مناسك العمرة قبل رحيلها، تخرجت من إحدى كليات الإعلام وبدأت مباشرة العمل في تقديم البرامج التلفزيونية، شاركت في تقديم عدد من الفعاليات المجتمعية والفنية والثقافية، قدمت برامج على قناة المحور الفضائية كانت في معظمها مرتبطة بالجانب الفني والثقافي، تم إعلان خطبتها على رجل الأعمال حسين دياب في يوليو من عام 2019، ولكن لم يتم تأكيد عقد قرانهما.