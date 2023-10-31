سيمون: "أكل عيشنا وشغلنا هو التمثيل"

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة سيمون رسالة خاصة لمتابعيها في ظل أحداث أزمة فلسطين من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

منشور سيمون

كتبت سيمون:' كل حد بيحاول يكمل شغله وياكل عيشه رغم الحزن والالم

‏الدكتور / البقال / الصحفية المهندس / المكوجي / اللي بتساعد في البيوت / اللي بتبيع خضار /المحامي /لاعب الكرة /الموظفة.

تابعت:' ‏احنا شغلتنا واكل عيشنا احنا …التمثيل والغناء

أعربت الفنانة سيمون عن استيائها لما يحدث في غزة من قبل الكيان الصهيوني، حيث شاركت " سيمون " جمهورها بصورة حزينة وباكية وهي مرتديا الشال الفلسطيني عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه: "ارحمو أهل فلسطين".

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور داعمين القضية الفلسطينية، ومتمنين العيش بفرح وسلام.

وعلى صعيد آخر، شاركت الفنانة "سيمون " جمهورها بأغنية مدرسة بحر البقر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بتعليق قالت فيه:" بحر البقر حتى لا ننسى التاريخ"

وفي سياق منفصل، شهدت محافظات مصر، خروج المواطنين إلى الميادين فى وقفات تضامنية مع غزة، وذلك تنديدًا بالعدوان الغاشم والمجازر التى شهدها القطاع من الجيش المحتل، والإعلان عن التأييد الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى.



وجاء ذلك لتأييد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى برفضه فى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وبالأخص إلى مصر، الأمر الذى إذا تم سينقل فكرة المقاومة لسيناء وسيؤدى إلى مزيد من الهجمات على إسرائيل من مصر وسيصبح مبررا لهجمات إسرائيلية على الأراضى المصرية، وأكدوا على أن مصر ستظل دولة سلام ذات السيادة التامة على أراضيها.

اتغير عشاني

والجدير بالذكر آخر أعمال سيمون أغنية "اتغير عشاني"،وتأتي الأغنية ضمن أحداث فيلم بدلة وفستان.

وتأتي كلمات أغنية اتغير عشاني لو تقدر وأنا عشانك هتغير، كن أجمل علشاني.. وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكون شبهها في ضلمة تكون نجاة.. وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو اتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر.