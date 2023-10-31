انت الان تتابع خبر في العناية المركزة والوضع صعب.. إصابة مصطفى كامل بحادث مروري مروع يهز الوسط!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اهتز الوسط الفني في مصر على وقع تعرض مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية بمصر لحادث مروع وسط أنباء تداولها رودا السوشيال ميديا عن نقلة للعناية المركزة.

وبعد اللغط الكثير خرجت تأكيدات من مصادر صحفية بسلامة النقيب كامل، قبل أن يخرج بنفسه ويؤكد تعرضه لحادث سير مروع، وتحطم سيارته، وانهالت عليه تعليقات الجمهور حامدين الله على سلامته.

ونشر مصطفى كامل، مجموعة صور لتحطم سيارته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلًا: الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل.

وفي سياق آخر، قدم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، تقريرًا ماليا مفصلًا عن نفقات وميزانية تجديد مقر النقابة ومعاشات وتأمينات الأعضاء منذ تولي منصبه حتى الآن.

وظهر مصطفى كامل في بث مباشر، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، تحدث من خلاله عن إيرادات النقابة منذ تولي منصبه، قائلًا: ليس هناك من نال ثقة كل الناس، ولا يوجد شعب جمع على دين أو نبي، ولكن في الحياة كلنا نسعى ونقول يا رب أكرمني، ودعائي دائمًا رب احفظني على ما فعلته في النقابة العامة، وما فعلته لصالح الموسيقيين في صحتي وأولادي وأجزني عليه، فإن كان خيرًا يبقى خيرًا، وإن كان شرًا يبقى شرًا.

txtمصطفى كامل يدعو لوقفة تضامنية مع فلسطين بعد صلاة الجمعة: لازم نثبت وجودنا وننصر الحق | فيديو txtبالمستندات.. مصطفى كامل يستعرض جهوده في نقابة الموسيقيين: مضطهد وربنا يحفظني على اللي عملته وأضاف مصطفى كامل: بالتأكيد لم أستطع إرضاء جميع الأطراف، وحاولت هذا العام أن أحتوي كل زملائنا الموسيقيين في كل محافظات مصر، وحاولت أن أكون محبًا وصديقًا للجميع، ولكن كان هناك أشخاص لديهم تحفظات.

واستكمل: وقد شهدت هذه الفترة اضطهادًا من فئة معينة ونحن جميعا نعرف الغرض منه ولكني لم أنظر إلى كل هذا وعملت هذا العام ولم أهتم بآراء زملائي بقدر ما اهتممت بكرم الله وتوفيقه، سأل ناس كثيرة عن محاربة الفساد، والحمد لله رب العالمين لقد تم تطهير الفساد من النقابة بأكبر قدر ممكنًا.