نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعمال جمعت هاني سلامة ودرة قبل مسلسل الذنب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الثنائي هاني سلامة ودرة في الفترة الحالية تصوير مسلسل الذنب، المقرر عرضه في موسم الـ OFF SEASON على إحدى المنصات، ويشارك بطولة المسلسل كل من ماجد المصري، محمد القس، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي، سيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق، ومكون من 10 حلقات.

أعمال جمعت هاني سلامة ودرة

ويعتبر مسلسل الذنب ليس العمل الأول الذي يجمع هاني سلامة ودرة، حيث سبق وتعاونا سويًا في أكثر من عمل، كان بدايتها فيلم الأولة في الغرام، الذي عرض عام 2007، وشارك في بطولته منة شلبي، جميل راتب، أحمد راتب، فاروق نجيب، حجاج عبدالعظيم، هشام سليم، جيهان قمري، سلمى غريب، ومن تأليف وحيد حامد، وإخراج محمد علي، تدور أحداث الفيلم حول شاب يعيش مع عمه بعد وفاة والده.. وهو شاب مستهتر يعتمد على أموال عمه الملياردير.. حتى يقرر عمه أن يتركه ليعتمد على نفسه مما يتسبب في وقوعه في العديد من المشكلات والمفارقات الكوميدية.

الجزء الأول من مسلسل نصيبي وقسمتك

كما شاركا سويًا في الجزء الأول من مسلسل نصيبي وقسمتك الذي عرض عام 2016، حلقات منفصلة متصلة تتناول أحداثها 15 موضوعًا مختلفًا مقسمة على 3 حلقات لكل موضوع، وتناقش علاقة الرجل بالمرأة، والمشاكل التي تحدث بينهما، وكيف يمكن التغلب عليها لإنجاح علاقتهما، بطولة هاني سلامة، نيكول سابا، شيري عادل، ريهام حجاج، مي سليم، أحمد حجاج، درة، نورهان.

مسلسل بين السما والأرض

ويذكر ان الثنائي قد شاركا ايضا مسلسل بين السما والأرض، الذي عرض عام 2021، وشاركهما بطولته سوسن بدر، أحمد بدير، محمد لطفي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ندى موسى، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود البزاوي، عمرو صلاح، زكي فطين عبدالوهاب، نورهان، محمود الليثي، سيناريو وحوار محمود حافظ، ومن إخراج ماندو العدل، تدور الاحداث حول تعطل المصعد الكهربائي لأحد العقارات بالقاهرة، وبداخله مجموعة من الأشخاص، الذين يتقابلون لأول مرة، تقع بينهم مفارقات حيث لكل شخص قصة وحكاية مختلفة، سبق تقديم الرواية من قبل في فيلم بين السما والأرض والذي عرض عام 1959، من بطولة هند رستم وعبد السلام النابلسي وعبد المنعم إبراهيم ومحمود المليجي ومن إخراج صلاح أبو سيف



