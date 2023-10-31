نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان لـ إسرائيل: انتوا مش حمل الغضب العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان محمد رمضان رسالة لـ إسرائيل يعبر فيها عن غضبه ورفضه لهم واغتصابهم لحق ليس من حقوقهم، تحدث رمضان عن عدد الضحايا والمجازر التي تتعرض لها فلسطين وشعبها، مشيرًا إلى أن الدين الإسلامي يحترم جميع الأديان.

رسالة محمد رمضان لـ إسرائيل



ونشر رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام، قائلا: مسئول وزارة الصحة في فلسطين بيقول إن عدد الضحايا اليوم 31 اكتوبر أضعاف عدد ضحايا مستشفى المعمداني، وحصلت مذبحة هيشهد عليها التاريخ، صوتنا وصل لحكوماتنا وعندنا ثقة في الله ثم في حكوماتنا إن هي صابرة، وأكيد للصبر حدود، أنا واثق من كدة، صوتنا وصل للمنظمات الدولية، وديننا وصانا إننا نحترم كافة الأديان.. وديننا بيحترم المسيحية واليهودية، إحنا ضد حكوماتم وضد اغتصابكم لحق مش من حقوقكم وكل إنسان أدرى بناسه.. وأنا بقولكم غضب حكوماتنا وصبرهم وصبر شعوبنا كبير، عدد سكانكم كله أصغر من أصغر محافظة في أي دولة عربية، فـ انتو مش حمل الغضب العربي القادم، دوركم في أسرع لحظة للشعب الإسرائيلي ينزل قدام حكومته ويوقف المجازر اللي بتحصل، ومتسمحوش بقتل أي طفل عربي تاني ولا أي إنسان وقد أعذر من أنذر.

محمد رمضان يؤجل طرح أغنيته الجديدة تضامنا مع غزة

ومن ناحية اخري، قدم محمد رمضان اعتذارًا لجمهوره، بسبب أغنيته الجديدة عيد ميلاد، التي من المقرر أن يطرحها مساء اليوم، مشيرا إلى أنه طلب من شركة الإنتاج تأجيل طرح الأغنية، بسبب الوضع الراهن في غزة، ولكن الشركة رفضت لذلك طالب رمضان متابعيه بعدم سماعها.



آخر أعمال محمد رمضان

ويذكر أن آخر أعمال رمضان في السينما هو فيلم" ع الزيرو" الذي حقق نجاحًا كبيرًا واعلى إيرادات منذ عرضه في دور العرض السينمائي، والفيلم من تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، إنتاج جمال العدل، بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، شارك في مسلسل "جعفر العمدة"، التي دارت أحداثه في إطار درامي مشوق، وهو بطولة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالى، أحمد داش، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جوري بكر، طارق النهري، أحمد فهيم، أحمد عبد الله، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي– جوهر.