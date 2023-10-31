نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان يونس يكشف لـ دوت الخليج الفني سبب مشاركته في حكاية "عيشها بفرحة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان مروان يونس كواليس ترشيحه لحكاية " عيشها بفرحة" التي تعرض حاليا ضمن حكايات مسلسل " ٥٥ مشكلة حب" قائلا:' ترشيحي جاء عن طريق الكاستينج دايركتور أحمد تمام في دور المخرج طارق البهي، وعندما قرأت سيناريو أول حلقتين شعرت أنه دور جيد للغاية

تصريحات مروان يونس



وتحدث مروان يونس في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن سبب حماسه للشخصية:' لأنني دائما بحكم عملي مع مخرجين كثيرين ما قبل التمثيل عندما كنت أعمل creative director أجدهم مثيرين للإنتباه، لا يوجد أحد منهم ممل ودائما ما يكونون مثقفين أو ظرفاء أو لديهم حب وعشق للفن.

وكان قد علق الفنان مروان يونس على قرار الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بشأن إيقاف تصاريح عمله، وتحذير المنتجين من التعامل معه وبعض الفنانين، حيث أشار يونس أنه لا يعرف حتي الآن تفاصيل هذا الأمر

وقال مروان يونس في تصريح خاص سابق للفجر الفني:' أنا حقيقي مش عارف أبعاد الموضوع بتفاصيله لكن أيا كان القرار اللي هياخدوا أشرف زكي هحترمه، وأيا كان اللي محتاجني إني أعمله هعمله، لكن أنا حتى الآن معنديش تفاصيل عن الموضوع، في الاخر كلمة أشرف زكي هنحترمها وهنلبي كل طلباته.

عيشها بفرحة

تعرض حكاية «عيشها بفرحة»، من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 12 صباحا، ثم تعاد مرة أخرى في تمام الساعة 2 ظهرا اليوم التالي، عبر قناة on، وتعرض على قناة ON دراما في تمام الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 10 صباحا وتعاد مرة ثانية الساعة 5 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it.

قصة العمل

تدور أحداث المسلسل، في إطار اجتماعى رومانسى، يتناول العمل قصة يُسر التي تنبض بالحيوية والحب والطاقة الإيجابية لكل من حولها إلا أن الظروف تعاكسها أحيانًا، ويكشف لها القدر خيانة أقرب الناس لها وتقرر مواجهاتهم وكشف كذبهم.

حكاية "عيشها بفرحة" هي الحكاية الثالثة من مسلسل "55 مشكلة حب" وتضم عدد كبير من النجوم وهم الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل ورانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين، ياسر فرج، حسن أبو الرؤوس، سالي حماد، حنان سليمان، محمد مرزبان، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.