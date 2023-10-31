انت الان تتابع خبر بطلة "اللي ملوش كبير" تصدم الجميع برأيها بكل صراحة في عدم الزواج!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -كشفت بطلة مسلسل اللي ملوش كبير عن رأيها في المساكنة، كطريقة لاكتشاف صفات الشخصين المقبلين على الزواج.

وقالت بسنت النبراوي خلال استضافتها في برنامج Faceoff، الذي تقدمه الإعلامية سارة نخلة عبر قناة هي: "المساكنة أولا حرام في الدين، لكن لو كانت مش حرام كنت هقول أوكي ده حقي".

وأضافت: "لو في حاجة الدين مش محرمها مش مهم المجتمع فيها أوي، الدين الأول والأهم".

أوضحت بسنت النبراوي أن المساكنة في رأيها غير مفيدة بالضرورة قائلة: "حتى لو قعدتوا في المساكنة شهر أو سنة، ممكن يبان شوية حاجات، لكن لما تبقي مراته وعلى ذمته وامتلكك ممكن يظهر الوجه القذر والأقذر".

وتابعت: "في المساكنة الراجل ملوش سلطة عليكي، ممكن في لحظة تمشي غير لما تبقي مراته".

واستبعدت بسنت النبراوي إمكانية إصلاح صفات الرجل السيئة بعد الزواج قائلة: "في حاجات غير قابلة للإصلاح، لو اكتشفت إنه مدمن مخدرات مثلا، أو بعد الزواج عرف ناس مش لطيفة وبقى مدمن".

يذكر أن بسنت النبراوي تشارك في فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمي، والمقرر عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرون و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.