أحمد العوضي: فخور بمشروعات التنمية في سيناء وأهلها يستاهلوا

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان أحمد العوضي في لقاء له على شاشة قناة cbc عن سعادته البالغة، بالتطورات الكثيرة ومشروعات التنمية المختلفة التي من المقرر إقامتها في أرض سيناء، جاء ذلك مع زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، محافظة شمال سيناء صباح اليوم الثلاثاء.

العوضي يتحدث عن مشروعات التنمية في سيناء

وقال العوضي: فخور النهاردة إن أنا موجود في أرض الفيروز أرض سيناء الحبيبة، وفخور إن أنا موجود مع كل زمايلي في حضرة رئيس الوزراء، وفخور بكل مشاريع التنمية العمرانية اللي هتتعمل في سيناء لأن سيناء مهملة من سنين السنين، من ساعة ما اتحررت في 73 لكن هي مأخدتش الاهتمام المطلوب ولا أهلها أخدوا الاهتمام المطلوب، وده اللي حصل في الـ 10 سنين الأخيرة، والمشاريع اللي معمولة واللي لسة هتتعمل.

واكد العوضي: النهاردة اتبسطت جدا لما شُوفت الخطة اللي معمولة وده كان لازم يتعمل من زمان بس الحمد لله على كل شيء، وأهل سيناء يستاهلوا كل خير وإن شاء الله كل المشاريع دي تعود بالنفع على أهالي سيناء الحبيبة وعلى مصر بإذن الله.

احدث أعمال أحمد العوضي

ومن ناحية اخري، تعاقد أحمد العوضي على مسلسل حق عرب، المقرر انطلاقه خلال السباق الرمضاني 2024، والعمل من إنتاج سينرجي تامر مرسي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعیل فاروق، كما يشارك أيضا في فيلمه الإسكندراني، الذي يتعاون فيه مع المخرج خالد يوسف لأول مرة، وهو مأخوذ من رائعة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويضم العديد من الفنانين أبرزهم: بيومي فؤاد، زينة، حسين فهمي، محمود حافظ وآخرون.

آخر أعمال الفنان أحمد العوضي

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي هو مسلسل “ ضرب نار ” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي مع زوجته الفنانة ياسمينعبد العزيز والفنان القدير أحمد بدير والفنانة القديرة سهير المرشدي والفنان القدير طارق النهري والفنان ماجد المصري والفنانة إنتصاروالفنان إيمان السيد، دارت أحداث مسلسل «ضرب نار» حول شخصية «الكوماندا جابر أبو شديد» التي يجسدها النجم أحمد العوضي، القادم من الصعيد إلى القاهرة بحثًا عن لقمة العيش، ويقع في حب «مهرة» التي تقدمها النجمة ياسمين عبد العزيز، وتتصاعد أحداث العمل في جو من الغموض والتشويق