أحمد الفيشاوي ينشر صور برفقة نسرين طافش من "السيستم"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان أحمد الفيشاوي صور برفقة الفنانة نسرين طافش من كواليس فيلم “ السيستم” من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

كتب أحمد الفيشاوي:'مع الجميلة قلبا وقالبا نسرين طافش من فيلم السيستم.

انطلق تصوير فيلم “ السيستم ” للنجم أحمد الفيشاوي في الأيام الماضية حيث ينضم للفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهم رانيا منصور، ونهى عابدين، وأحمد فهيم، وآخرين.

تعتمد أحداث الفيلم على 4 شخصيات رئيسية هم أحمد الفيشاوى وطارق لطفى ونسرين طافش وبسنت شوقى، ومن تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى.

شخصية أحمد الفيشاوي

ويجسد أحمد الفيشاوى شاب يعاني من عقدة من السيدات الجميلات بسبب حدث ما في حياته، في حين تظهر بسنت شوقى بدور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثير الفاشلة معهم في حياتها، ويظهر طارق لطفي كصديق مقرب له يحاول أن يسانده للتخلص من هذه العقدة

قصة العمل

تدور أحداث فيلم “ السيستم ” في اطار اجتماعى لايت، حيث يجسد أحمد الفيشاوى شاب يعانى من عقدة من السيدات الجميلة بسبب حدث ما في حياته، في حسن تظهر بسنت شوقى بدور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثير الفاشلة معهم في حياتها.

من ناحية أخرى، ينتظر أحمد الفيشاوي عرض فيلم سينمائي بعنوان “ ورد ريحان” بعد أن انتهى من تصوير باقي مشاهده منذ عدة أشهر، ومن المقرر أن أن يطرح خلال الفترة القادمة، والذي يجسد فيه دور “زين” وهو شخص يعاني من مرض نفسي، بسبب كذب من في حياته ويرسل لهم رسالة من خلال تصرفاته أن الكذب مرفوض ومن يحاول الكذب عليه سوف يعاقب.

وشاركه في بطولة فيلم ورد ريحان كل من رانيا يوسف، أسما سليمان، نانسي صلاح، عمرو عبدالعزيز، نبيل عيسى، وغيرهم، تأليف محمد أشرف، ومن إخراج محمد نبيل صابر.

انتهى الفنان أحمد الفيشاوي من تصوير فيلم “عادل مش عادل” ومن المقرر أن يقدم، خلال الأحداث شخصية جديدة عن أعماله السابقة، لم يسبق له تقديمها في السينما أو الدراما، حسبما صرح حسام كمال مؤلف الفيلم،مؤكدًا على أن شخصيته تعتمد على المشاعر النفسية وحياته ستتغير رأسًا على عقب، نتيجة لتعرضه لموقف مصيري مهم وهو الإدلاء بشهادته في المحكمة