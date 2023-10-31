حمادة هلال يدعو لابنته عبر حسابه على "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - دعا الفنان حمادة هلال لابنته من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

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كتب حمادة هلال:' ربنا يشفيكي يا بنتي ويشفي كل مريض.

أعلن الفنان حمادة هلال عبر تصريحات تليفزيونية عن موت أحد أقارب زوجته بمدينة غزة بفلسطين قائلًا" أهل زوجتي من غزة ومساء أمس استشهدت إحدي أقاربها من بيت القيشاوي وهو بيت حمايا، وجدوا نجلتها في حضنها حية، ربنا ينصرهم ".

نقابة المهن التمثيلية

و من جانب آخر حرص الفنان حمادة هلال على حضور الواقفة التضامنية مع أحداث غزة في واقفة التضامنية بنقابة المهن التمثيلية، وجاءت الواقفة التضامنية مساء أمس بإقبال شديد على نقابة المهن التمثيلية من فنانين وفنانات مصر والوطن العربي وكان يترأس الواقفة التضامنية نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وأعضاء نقيب المهن التمثيلية وأبرزهم الفنان إيهاب فهمي والفنان عزوز عادل والفنانة نهال عنبر والفنان أحمد بدير والفنان أحمد سلامة والفنان محمد محمود والفنان خالد الصاوي والفنان باسم سمرة والفنان سيد رجب والفنان محمد رياض والفنانة رانيا محمود ياسين والفنان القدير عبد الله مشرف والفنان منير مكرم والفنان إسماعيل فرغلي والفنان حمادة هلال والفنانة دنيا عبد العزيز والفنان محمد عبد الحافظ

أعلنت نقابة المهن التمثيلية تضامنها الكامل مع أحداث غزة التي تحدث في الأراضي الفلسطينية، حيث أقامت مساء أمس الثلاثاء وقفة تضامنية للفنانين مصر لدعم فلسطين، وأكدت على دعمها مرة أخرى حيث نشرت اليوم بيان يؤكد الدعم وجاء نص البيان

" نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرارالعدوان الاسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي، أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية وأهمها وأولها وأخرها أرض الفيروز سيناء، واستنادا إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشعب المصري من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطني هو حماية للأمن المصري بل والعربي أيَضا، نعلن تأييدنا واستجابتنا لدعو الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومسادة الأشقاء في فلسطين