مروان يونس يكشف لـ دوت الخليج الفني عن أعماله المقبلة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان مروان يونس عن أعماله المقبلة بعد حكاية “ عيشها بفرحة” الذي يعرض حاليًا على شاشة “on”.

وقال مروان يونس في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني:'لدي فيلم حاليا اسمه " دراكو رع" من المقرر عرضه في شهر ديسمبر المقبل من بطولة خالد منصور، شادي ألفونس وإخراج كريم أبو زيد وهو فيلم خفيف الظل للغاية مبني على فرضية عبثية وهي أن مصاصين الدماء من اصل فرعوني وأجسد شخصية رجل يصطاد مصاصين الدماء بشكل كوميدي.

وتابع:' أيضا أنتظر عرض مسلسل " روز وليلى" الذي انتهى تصويره منذ سنه ويقال أنه من المقرر عرضه الشهر القادم

عيشها بفرحة

يشارك مروان يونس في حكاية "عيشها بفرحة "و هي الحكاية الثالثة من مسلسل "55 مشكلة حب" وتضم عدد كبير من النجوم وهم الفنانة هبة مجدي والفنان هاني عادل ورانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين، ياسر فرج، حسن أبو الرؤوس، سالي حماد، حنان سليمان، محمد مرزبان، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج ألبير مكرم.

مروان يونس

مروان يونس هو أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، درس الهندسة في قسم العمارة ولكنه لم يعمل بالمجال، وانتقل لمجال الجرافيك في الدعاية والإعلان، شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية منها فيلم الفيل الأزرق 2، ومسلسل في بيتنا روبوت وغيرهم، كان آخر أعماله هو مسلسل الدوبامين الذي عرض على قناة cbc وcbc drama.

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانا صحفيا لإعلان عن تحذير للعمل مع 20 فنانا وفنانة وأيضا اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لعملهم دون تصريح وهو ما يخالف قوانين العمل لنقابة المهن التمثيلية فيما تحذر النقابة جميع شركات الانتاج من التعامل معهم.

وتضم هذه القائمة عدد كبير منهم عمرو جمال وإنجى كيوان وياسمين داود ونينا المغربي وعمر شرقى وراندا عبد السلام وعمرو ممدوح وشيما الشريف وسالى حماد ومروان يونس وفدوى عابد وناردين فرج وأوتاكا وصلاح الدالي ورحمة حسن وإلهام وجدى وأنس مبارك وهالة خالد والممثل الشاب يوسف وهبى وهاجر السراج.