جورجينا تفاجئ الجميع بظهورها الأخير في موسم الرياض.. والجمهور يهاجم طريقة اظهارها للمجوهرات!!

حيث ظهرت جورجينا في الصور باكسسوارات فضية والماسية باهظة الثمن واعتمدت اظهارها بشكل مستفز للمتابعين ما عرضها للهجوم والانتقاداتوفي وقت سابق، قامت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز حبيبة لاعب النصر السعودي كرستيانو رونالدو، بلفت الأنظار إليها في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي والتي تحرص على التواجد به حيث تعد هذه المرة الخامسة لها.

وتعرضت جورجينا رودريجيز للهجوم من الجمهور بسبب ارتداء عقد ماسي باهظ الثمن وهو الأمر الذي لفت الأنظار حيث يبلع قيمة العقد مليون جنيه استرليني..