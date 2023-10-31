انت الأن تتابع خبر تيشرت نانسي عجرم يحدث جدلًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، استغراب جمهورها بسبب اطلالتها بملابس كاجوال بسيطة خلال حفل افتتاح "موسم الرياض" بنسخته الرابعة في المملكة العربية السعودية.



حيث اختارت النجمة اللبنانية إطلالتها بتنسيق من خبيرة الموضة مايا التل وهي عبارة عن سروال جينز مع تيشرت بيضاء طُبعت عليها صورة نانسي ودُوّن تحتها اسمها، ونسّقت معهما سترة ناعمة باللون الرمادي، كما انتعلت جزمة من المخمل الرمادي قصيرة الساق.



بدورها، أوضحت مايا سبب خيار نانسي هذا قائلة: "اقترحت على النجمة اللبنانية الفكرة، فأحبت الأمر لأن جمهورها دائماً يقدّمون لي تيشرتات مكتوب عليها اسمها".



وأضافت في لقاء مع برنامج "Et بالعربي": "تواصلت مع المصمّم اللبناني جان لويس صبجي وقام بتصميم التيشرت أوفر سايز وطبعنا عليها صورة نانسي وأضاف تطريزات بالأحمر لكتابة اسمها، وهي طريقة لتقول نانسي من خلالها شكراً لجمهورها لأن عادة كل المشاهير لما يلبسوا تيشرت مكتوب عليها أسماءهم وصورهم بكونوا عم يشكروا الجمهور على دعمهم ومحبتهم ومتابعتهم الدائمة لهم".