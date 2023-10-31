انت الأن تتابع خبر نادين الراسي تتعرض للضرب على يد شقيقها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، للضرب على يد شقيقها لأسباب غير معروفة .

وكتبت نادين الراسي رسالتها عبر حسابها على Instagram، قائلة : "الله هو العدل وأنا راضية بحكمك يا الله، لكل محب شكرا على صلوتكم وأنا من الله ومنكم بخير، ومن منكم بلا خطيئة ليرجمه بأول حجر".

وكانت نادين الراسي تعرضت للضرب من قبل شقيقها الأصغر سابستيان خلال تواجدهما في إحدى المستشفيات حيث تعالج والدتهما.

وذهبت نادين الراسي مع والدها وشقيقتها إلى المستشفى للاطمئنان على صحة والدتها التي أصيبت بشلل نصفي قبل يومين، وبدأ خلاف بينها وبين شقيقها الأصغر، انتهى بضربه لها، بحسب موقع الجرس اللبناني.

ونشر الموقع صورا لنادين الراسي والإصابات التي تعرضت لها في رأسها وكتفها .