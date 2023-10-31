انت الأن تتابع خبر اتهامات جديدة لـ ياسمين صبري بتقليد جورجينا.. ماذا حدث في موسم الرياض؟| فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت مشاركة الفنانة المصرية ياسمين صبري فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية حيث كانت حاضرة في مباراة الملاكمة ” معركة الأشرس” بين الملاكم الفرنسي فرانسيس نغانو والبريطاني تايسون فيوري في بداية الموسموظهرت ياسمين صبري بأطلاله مميزة حيث ظهرت ترتدي فستانا طويلا باللون الأسود المطرز بالذهب ونشرت الإطلالة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وقامت بغلق التعليقات وسط ملاحقتها بأن الإطلاله تشبه إطلاله عارضة الأزياء جورجينا رودريجز.

ياسمين صبري وجورجينا

ودائما ما يتم توجيه اتهامات عديدة لـ ياسمين صبري بتقليدي كافة إطلالات عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز حبيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي حاليا الذي انتقل في الانتقالات الشتوية الأخيرة للدوري السعودي في إطار خطة لتطوير المسابقة.

وقام عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تهتم بأخبار الفنانين بعقد مقارنة بين أطلالة ياسمين وجوروجينا

ياسمين صبري في موسم الرياض

وشارك عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير في الحدث الأول لموسم الرياض مثل كريستيانو رونالدو والفنان رابح صقر ورونالدو البرازيلي ونانسي عجرم ومحمد هنيدي وبيومي فؤاد ومحمد أنور وأصالة وحماقي

حيث نظم تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية حفل عشاء على هامش مباراة الملاكمة التي تعد بداية إنطلاق موسم الرياض وذلك رفقة عدد كبير من الفنانين واللاعبين وأبطال الملاكمة.