انت الأن تتابع خبر نظرة رونالدو لنانسي عجرم.. اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في موسم الرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتشرت على كل مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لـ نظرة رونالدو لنانسي عجرم في موسم الرياض، وهي التي جعلت الكثيرين يتسألون عن سبب وجودهم معاً في المملكة العربية السعودية، وتعد من أكثر الأشياء التي لفتت أنظار الجميع مؤخراً.

نظرة رونالدو لنانسي عجرم في الرياضواشتعلت كل مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بـ نظرة رونالدو لنانسي عجرم، وذلك لأنه نظر إلى المقاعد الخلفية وبالتحديد إلى مكان جلوسها في افتتاح موسم الرياض، وهي من الأشياء التي لم تمر مرور الكرام على الجميع وخاصة الذين يتواجدون في المملكة العربية السعودية.

وقام الجمهور وبشكل خاص محبي النجمة نانسي عجرم بنشر العديد من الصور واللقطات والفيديوهات على أن رونالدو قد التقت وابتسم إليها بشكل خاطف للأنظار، ويعد من المناسبات الهامة التي احتفل بها الكثير من الممثلين والفنانين واللاعبين وغيرهم الكثيرين من كافة أنحاء العالم.

موسم الرياض

وشاهد الكثيرين ما ظهر في الفيديو بشكل كامل وهو أن كريستيانو رونالدو كان يتحدث ويتفاعل مع الكثير من الأجواء، وبشكل فعلي التفت إلى الخلف وهو كان يبتسم بشكل عام ولكن الكثير من الأشخاص ارجحوا أنه يبتسم للنجمة نانسي عجرم التي حضرت هذا الحفل، ومعها الكثير من النجوم من كافة أنحاء العالم,