نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمهيدًا لعرضه.. منصة شاهد تطرح البوسترات الرسمية لمسلسل 'بطن الحوت' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قامت منصة شاهد الالكترونية بطرح البوسترات الرسمية لأحدث أعمالها الدرامية الذي يحمل اسم بطن الحوت، وذلك تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت شاهد البوسترات عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت: كل الظروف بتضغط على ضياء إنه يدخل في سكة ماكنش عايز يدخل فيها.. انتظروا مسلسل بطن الحوت قريبًا على شاهد.

بطن الحوت

بطن الحوت

بطن الحوت

بطن الحوت

بطن الحوت

بطن الحوت

بطن الحوت



البرومو التشويقي لمسلسل بطن الحوت

وفي نفس السياق، كانت منصة شاهد قد روجت لمسلسل بطن الحوت من خلال نشرها البرومو التشويقي للعمل عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت: ضياء وهلال، الاتنين من بطن واحدة بس الأخوات في بطن الحوت، كل واحد له طريقته عشان يكتب الفرصة اللي بتيجي مرة واحدة في العمر، بطن الحوت قريبًا.

وظهر محمد فراج خلال البرومو ملتحي، وأعرب عن غضبه بسبب تصرفات شقيقه الذي يجسده الفنان باسم سمرة، قائلًا: أكتر حاجة تجننك في حياتك إن حد يخرج عن طوعك، مينفعش حد يشوف غير اللي أنت بتشوفه ولا يسمع غير اللي أنت بتسمعه.



وبدأ البرومو التشويقي لـ مسلسل بطن الحوت بظهور محمد فراج وهو ملتحٍ، وقال: أكتر حاجة تجننك في حياتك إن حد يخرج عن طوعك، مينفعش حد يشوف غير اللي أنت بتشوفه ولا يسمع غير اللي أنت بتسمعه؛ إذ يجسد محمد فراج شخصية ملتحٍ أو من الأشخاص التي تتاجر باسم الدين.

وعلى الجانب الآخر، ظهر باسم سمرة في البرومو التشويقي لمسلسل بطن الحوت وهو ينصح رجاله بضرورة استغلال فرصة العمر التي لا تأتي إلا مرة واحدة.

قصة مسلسل بطن الحوت

وتدور أحداث في 15 حلقة، وهو معالجة حديثة لقصة قابيل وهابيل.

تدور أحداث المسلسل حول رجل يعمل في صناعة الفخار (محمد فراج)، يصاب بصدمة عصبية بعد مقتل صديقه المقرب على يد باسم سمرة، فيجد نفسه في حالة من التشدد تصل به للتطرف الديني، إذ يضطر بطريقة ما للتعاون مع الجماعات السلفية المتطرفة ويدخل في عدة صراعات ويدير امبراطورية تجارة مخدرات وتتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل بطن الحوت

ويشارك في بطولة مسلسل بطن الحوت العديد من الفنانين، أبرزهم: الفنان محمد فراج، باسم سمرة، عبد العزيز مخيون، أسماء أبو اليزيد، بسمة، يوسف عثمان، هاجر السراج، وتأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.