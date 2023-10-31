نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حاتم ينشر صورة من فيلمه الجديد "قصر الباشا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان أحمد حاتم صورة من فيلمه الجديد “ قصر الباشا” وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

ونشر صورة له مرتدي بها ملابس قديمة تعود إلى زمن بعيد مما لفت انتباه متابعيه.

يعود المخرج محمد بكير للتعاون مع النجم أحمد حاتم، في عمل سينمائي جديد بعنوان "قصر الباشا"، وذلك بعد غياب 8 سنوات، فكان آخر تعاون لهما سويًا من خلال مسلسل “حواري بوخارست”.

ويعد مسلسل الغرفة 207 آخر أعمال محمد بكير، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، نادرين فرج، يوسف عثمان، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف تامر إبراهيم وعن رواية الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ومن المقرر إقامة جزء ثاني من العمل، ولكن حتى الآن لم يتم أي تحضيرات.

آخر أعمال

وفي سياق آخر، يعرض حاليًا للفنان أحمد حاتم، بالسينمات فيلم “حسن المصري”، ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

قصة العمل

تدور قصة الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والأكشن، من خلال شاب يلعب دوره الفنان "أحمد حاتم" ويتعرض لأزمة نفسية حادة نتيجة فقدان عدد من أحبائه وأشخاصه المقربين، ويجد نفسه في مهمة انتحارية لا يجد سوى الموت أمامه بعد أن يقرر الهروب من الماضي ويعمل في شركات الحراسة ليتورط مع مافيا خطيرة وتنقلب حياته رأسًا على عقب، وعليه المواجهة والحذر حتى لا يخسر مرة أخرى.

تعاقد النجم أحمد حاتم والفنان أحمد فهيم على عمل سينمائي جديد بعنوان "المنبر"، والذي من المتوقع أن تكون أحداثه عن الأزهر الشريف، والعمل من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبدالعال.

أما أحمد فهيم فينتظر في الفترة الحالية عرض فيلم “أبو نسب”، الذي يقوم ببطولته محمد إمام، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، ويشارك فيه كل من ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد من ضيوف الشرف منهم شيكو، ماجد المصري، شيرين رضا، وصلاح عبدالله.