شريف مدكور ينعى الإعلامية سارة حسن

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أحمد جودة - القاهرة - توفت صباح اليوم الإعلامية سارة حسن، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وأقيمت صلاة الجنازة، بمسجد السلام بمدينة نصر عقب صلاة العصر، كما أعلنت الاسرة عن مكان العزاء ليكون في قاعة الصفا بمسجد المشير.



ونعي محبي سارة حسن من المشاهير الإعلاميين وكان أبرزهم الإعلامي شريف مدكور، المذيعة سارة حسن، بعد صراع طويل مع مرض السرطان الذي تسبب في دخولها بغيبوبة لمدة 4 أشهر.



وقام المذيع شريف مدكور معبرًا عن حزنه لوفاة سارة، حيث كتب عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام: "الله يرحمك يا سارة ويصبر أسرتك، أنا عارف قد ايه تعبتي من المرض وأكيد ده في ميزان حسناتك إلى اللقاء".



نقيب الإعلاميين ينعي الإعلامية سارة حسن



ومن جانبه نعى الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع المرض، حيث أصدر بيان جاء فيه "إن الفقيدة كانت دمثة الخلق، وتحظى باحترام جميع زملائها في العمل".

وأضاف نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمّد الفقيده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسُلوان.

وفاة الاعلامية سارة حسن



وكانت قد أعلنت الإعلامية رباب الشريف، مذيعة قناة" نايل سينما"، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن وفاة الإعلامية سارة حسن، حيث كتبت: "لا حول ولا قوة إلا بالله البقاء لله.. بعد صراع مرير مع السرطان عادت الزميلة الإعلامية العزيزة سارة حسن إلى دار الحق.. ربنا يرحمها ويعوضها عذاب المرض اللعين في جنتها ويصبر والدتها ووالدها واخوها علي فقدانها".