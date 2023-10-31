نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفعت للقاضي الأعظم.. حمزة العيلي يعبر عن حزنه لأهالي غزة بهذه الكلمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان حمزة العيلي عن حزنه واستيائه لما يحدث في فلسطين والتصاعد المتزايد من قبل الإحتلال الإسرائيلي ومن عقاب جماعي وابادة جماعية لأهالي غزة.

منشور حمزة العيلي

وكتب حمزة العيلي منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال: غزة تباد وتلفظ أنفاسها الأخيرة وأوشك قلب الإنسانية أن يتوقف

شعوب العالم تنتفض وحزننا مؤلم وعجزنا مخيف

رحم الله كل شهدائك يا فلسطين يا بلد الأقصى ومحراب الأنبياء

أطفالك عصافير تغرد في الفردوس ونسائك الأبطال تحت أقدامها الجنة ورجالك الشجعان الأحرار فخورين أمام الله

لقد تعرت حقيقتنا يا قدس

عروبة وهمية وإسلام لا يتعدى كونه تسمية في بطاقة هوية

و إنسانية معدومة وقلة حيلة مخزية

أما نحن..

فالغَّم والألم مثوانا

لقد بيعت القضية بأرخص الأثمان

لكنها رفعت للقاضي الأعظم

إنتظروا حكم الله

فبحق خالق الروح

لن يذهب حق هذه الأرواح سدى

فلسطين عربية

شهداء غزة الأبطال

دعم حمزة العيلي للشعب الفلسطيني

ودعم حمزة العيلي الشعب الفلسطيني وذلك بنشره صورة العلم الفلسطيني عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليه قائلًا: فلسطين القدس والأقصى

وشعبها المناضل المقاتل العظيم

ربنا ينصركم على المحتلين القتلة المدنسين

ويجعل لنا نصيب في هذا الشرف الحق

كل شعوب الوطن العربي بتدعيلكم من قلوبها

الله ينصركم ويحرسكم ويثبتكم آمين يارب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

صدقَ الله العظيم

دعم حمزة العيلي للفنان محمد سلام

ودعم الفنان حمزة العيلي الفنان محمد سلام وذلك بعد قراره بعدم المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي والتي تعرض حاليًا ضمن فعاليات موسم الرياض دعمًا لأهالي غزة.

وكتب حمزة العيلي منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمحمد سلام معلقًا: محمد سلام.. إنسان نقي صادق

أحبه وأحترمه صديقًا وفنان

موقف حقيقي بمقام جهاد

لا لوم على أحد

و لكن هذا أقل ما يمكن فعله



https://www.instagram.com/tv/Cyy_9dzNYsu/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

آخر أعمال حمزة العيلي

وكانت آخر اعمال الفنان حمزة العيلي، هو مشاركته في مسلسل «رسالة الإمام»، للنجم خالد النبوي، والذي عرض خلال موسم رمضان 2023، وحقق نجاحا بين الجمهور.

ويحكي المسلسل في إطار تاريخي الأحداث الحقيقية لحياة الإمام محمد الشافعي، والصعوبات التي واجهته أثناء محاولته في نشر رسالته.