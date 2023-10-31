انت الأن تتابع خبر جروح وانهيار عصبي.. تفاصيل ضرب نادين الراسي من شقيقها الأصغر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلقت الفنانة نادين الراسي، ضربًا مبرحًا من شقيقها الأصغر، تعرضت على إثره إلى نوبة انهيار شديد، ما أدى إلى دخولها المستشفى.ونشرت نادين الراسي لقطات مصورة توثق آثار الاعتداء عليها من قبل شقيقها، إذ أظهرت الصور تعرضها لضربة في الرأس، بالإضافة إلى بعض الإصابات في الجسد والزراع.

نادين الراسي تؤكد تعرض شقيقها الراحل للتهديد بالقتل

أكد تسجيل صوتي نشرته إحدى المجلات اللبنانية، تعرض الفنانة نادين الراسي لتهديدات بالقتل، كما أكد التسجيل تعرض والديها أيضًا للضرب من قبل ابنيهما ساندرين وسباستيان بغرض الحصول على أملاك شقيقهم الراحل جورج الراسي.

ولفتت الفنانة اللبنانية نادين الراسي إلى تعرض شقيقها الراحل جورج للتهديد بالقتل قبل وفاته لكنها لم تكشف عن سبب التهديد.

وقالت نادين: “في كل فترة تظهر شائعات حول وفاة جورج، وبالنسبة للحديث عن تعرض جورج للتهديد بالقتل قبل وفاته، فهذا صحيح لكن لا أريد الكشف عن صاحب التهديد”.

نادين تصف ليلة وفاة أخيها

وتطرقت الفنانة نادين الراسي إلى الحديث حول وفاة أخيها جورج الراسي وكيف تلقت نبأ وفاته، وقالت إن ليلة وفاته لم تستطع أن تنام، إذ كانت تشعر بأن شيئًا ما سيحدث لأخيها، لكن عندما توجهت لحسابه في موقع انستجرام وجدته ناشرًا لقطات من حفله الذي كان يحيه في سوريا.

وأضافت أنها توجهت بعد ذلك إلى موقع تويتر لتجد أحد مواقع الأخبار ناشرًا نبأ وفاة أخيها مرفقًا بصور جورج وهو متوفي داخل سيارته حيث تعرض لحادث اصطدام بينما كان عائدًا من سوريا، وشاء القدر أن يكون حفل سوريا مختتمًا لمسيرته الفنية، عن عمر يناهز الـ 38 عامًا.

وكانت الفنانة نادين الراسي قد دخلت في نوبة بكاء في إحدى اللقاءات التليفزيونية على الهواء بعد سماع أغنية لشقيقها الراحل، وقالت نادين، حتى الآن لا أستطيع سماع صوته لأنني لازلت حزينة عليه، وعندما أشاهد فيديو له أكتم الصوت حتى لا أتأثر”.