انت الان تتابع خبر نسرين طافش تفضح طليقها أمام أهله وتكشف سبب خلعها له.. عادة كان يفعلها أمامها 4 مرات يومياً !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت شربليتا، المعروفة بنشرها لفضائح المشاهير، عن السبب الحقيقي وراء طلاق الفنانة السورية نسرين طافش من الطبيب المصري شريف شرقاوي.

وقد دعمت شربليتا ادعاءاتها بقضية طليقة نسرين طافش مع زوجها السابق شيرين بكير.وفي ردها على سؤال "لماذا انفصلت نسرين طافش؟"، قالت شربليتا: "لأنه كان يعتدي عليها بشكل متكرر، وكان عصبيًا".

حيث أطلقت طليقة شريف شرقاوي رسائل استغاثة تتحدث عن "سوء معاملة طليقها"، وأكدت أنه تعدى عليها بالضرب.

وأضافت نسرين بكير أن زوجها السابق كان يعتدي عليها بعنف شديد أثناء رحلة خارجية لهما، وألقى ملابسها من الغرفة التي كانا يقيمان فيها، وصادر جواز سفرها وهاتفها وكان يعتدي عليها 4 مرات في اليوم الواحد.

واستمرت طليقة زوج نسرين طافش في الحديث، قائلة: "عندما علمت الشرطة بالأمر وسألته، لم يكن هناك سبب لحدوث هذه المشاكل".

وأضافت شيرين أنه ضربها بشكل متكرر بعد ذلك داخل منزلهما، قائلة: "ضربني في بطني ووجهي بالساعة حتى أغلقت عيني لأكثر من 21 يومًا. لم أكن أعرف كيف أطلب المساعدة لأنه كان ينزع مني هاتفي".