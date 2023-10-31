نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبيل الحلفاوي عن مجزرة مخيم جباليا: 'سيظل ما شاهدته بالنسبة لي جرحًا لا شفاء منه' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان نبيل الحلفاوي في دعم أهالي قطاع غزة، بعد الأوقات الصعبة التي مرت عليهم من انتهاكات وقصف أدى إلى استشهاد الآلاف من الأطفال وأهالي غزة الأبرياء، من أجل المطالبة بحقوقهم، خاصةً بعد المجزرة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني اللا إنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا، والذي تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل نتج عنها استشهاد الآلاف من الميدانيين.

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي على المجزرة شنها قوات الجيش الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، حيث كتب نبيل في تدوينة له عبر حسابه على “أكس” قائلًا: “حتى بعد أن تنتهي هذه المجزرة.. حتى لو قامت دولة فلسطين المستقلة.. سيظل ما شاهدته بالنسبة لي جرحًا لا شفاء منه إلا بمحاكمة مجرمي الحرب وتوقيع الجزاء العادل عليهم”.

نبيل الحلفاوي يعلق على سقوط صاروخ طابا

ويذكر أن قد عبر الفنان القدير نبيل الحلفاوي عن غضبه الشديد بعد سقوط صاروخ في مدينة طابا المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 27 أكتوبر، والذي استهداف مبني إسعاف مستشفى طابا، واسفر عن وقوع إصابات وتلفيات متعددة، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي الشهير "إكس "وقال: "الحرب للدفاع عن الأمن القومي، الحرب بسبب حوادث عرضية في منطقة مشتعلة أو حوادث متعمدة من أصحاب مصلحة لاستدراج مصر، هو إخلال بالأمن القومي".

نبيل الحلفاوي عن قمة القاهرة للسلام: "الوضع أصعب مما نتصور"

وكان قد عبر نبيل الحلفاوي، عن رأيه فيما حدث في مؤتمر قمة القاهرة للسلام، والذي أقيم بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية لبحث الحرب المتصاعدة بين الشعب الفلسطيني وجيش الاحتلال، وذلك عبر تغريدة شاركها على حسابه الرسمي على موقع التغريدات إكس.

فقد علق نبيل الحلفاوي على مؤتمر قمة القاهرة للسلام قائلًا: “المؤتمر كشف أن الوضع أصعب مما نتصور، أطراف الصراع وصلت إلى نقطة اللا عودة، فلسطين والأردن ومصر في مواجهة إسرائيل وأمريكا وبعض الحكومات الأوروبية”.

وأضاف نبيل الحلفاوي: “محور الصراع التهجير القسري، الضوء الأخضر لإسرائيل ما زال متوهجًا لتحقيق الهدف، الوحدة الوطنية لم تعد اختيارًا هنا يظهر معدن المصريين”.