نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروان يونس لـ دوت الخليج الفني: لهذا السبب تحمست لدوري في "عيشها بفرحة".. وأعيش حالة نفسية سيئة بسبب أحداث فلسطين (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنتظر عرض مسلسل “ روز وليلى” وفيلم “ دراكو رع”

دوري في الحكاية كان به كوميديا بشكل تلقائي

لم أتوقع أن الحكاية ستحظي بكل هذة الاشادات نظرا لأحداث فلسطين

هبة مجدي مريحة في العمل وشخصيتها تشبه شخصية “ يسر” في الواقع

بشخصية المخرج طارق البهي في حكاية “ عيشها بفرحة” من مسلسل “٥٥ مشكلة حب”، لفت الفنان مروان يونس الأنظار إليه، وحصد إشادات واسعة من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نجح في تقديم الشخصية بشكل تلقائي نال إعجابهم.

وحاور دوت الخليج الفني الفنان مروان يونس ليكشف عن تحضيراته للدور واستقباله لردود أفعال الجمهور عبر السوشيال ميديا وأعماله المقبلة وإلي نص الحوار:-

في البداية كيف جاء ترشيحك لحكاية "عيشها بفرحة " ؟

ترشيحي جاء عن طريق الكاستينج دايركتور أحمد تمام في دور المخرج طارق البهي، وعندما قرأت سيناريو أول حلقتين شعرت أنه دور جيد للغاية

وما الذي جذبك لتجسيد شخصية المخرج طارق البهي ؟



لأنني دائما بحكم عملي مع مخرجين كثيرين ما قبل التمثيل عندما كنت أعمل creative director أجدهم مثيرين للإنتباه، لا يوجد أحد منهم ممل ودائما ما يكونون مثقفين أو ظرفاء أو لديهم حب وعشق للفن.



البعض من الجمهور أشاد بالشخصية وعلق على الكوميديا الموجودة بها.. هل تعمدت إضافة الحس الكوميدي للدور ؟



لم أتوقع رد فعل الناس على الدور والكوميديا كانت تظهر في هذا الدور بشكل تلقائي عندما أجلس مع السيناريست عمرو محمود ياسين والمخرج ألبير مكرم، وهذا المخرج من الأشخاص الذين يفضلون كوميديا الموقف، وفوجئت أن هناك لزمات نالت إعجاب الجمهور منها " يا جلال"، وموضوع خالتو ده، لذلك عملنا على زيادتها بشكل متوازن دون أفورة وعملنا على تطويرها.



كيف كان التعاون مع هبة مجدي لاول مرة ؟

هبة مجدي شخصية جميلة للغاية وشخصيتها قريبة من شخصية " يسر"، هي المرأة الناجحة الشاطرة الذكية وفي البريئة السلسة المريحة في ذات الوقت، أول مشهد لي في العمل كان معها رحبت بي وكانت مريحة في التعامل.

هبة مجدي ومروان يونس ومحمود ياسين جونيور



وهل توقعت ردود أفعال الجمهور على الحكاية رغم عرضها في ظل الظروف الصعبة لفلسطين ؟

لم أتوقع إطلاقا أن العمل سيتابعه الجمهور، لأنني كنت في حالة نفسية سيئة بسبب أحداث فلسطين وكنت متوقع أن الجمهور سيفضل عدم مشاهدة أي نوعية من الأعمال، لكن ما حدث هو عكس ذلك، وأعتقد أننا ساهمنا في التخفيف عن الناس بقصة غير هزلية ولها رسالة وخفيفة في ذات الوقت، وبشكل عام أشعر بالحزن، لأنني لا أستطيع مشاركة الجمهور نجاح العمل، وأقلل من نشر أخبار عن العمل أو الايفهات الخاصة بالدور لأن حالتي النفسية سيئة.



وما الرسائل المختلفة التي تتضمنها حكاية عيشها بفرحة للجمهور ؟

الحكاية بها رسائل كثيرة أبرزها عن الجمال الداخلي والخارجي وكيفية الحكم على الأشخاص أو ظروفها الخاصة، هناك أشخاص تعتقد أن الكرسي المتحرك من الممكن أن يوقف صاحبه عن أشياء كثيرة أو تجعله شخص غير جذاب أو غير ناجح أو غير اجتماعي، وهذا لا يصح لأن أي شخص لديه إعاقة لديه الفرصة على تحقيق كل ما يتمناه، هناك أيضا قصص فرعية مثل الاستغلال وحب التملك والنجومية الفارغة.

حكاية “ عيشها بفرحة”

عيشها بفرحة هي إحدى حكايات مسلسل ٥٥ مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود.. هل قرأت الكتاب من قبل أو كان لديك خلفية عنه ؟

كان لديه خلفية عن الكتاب، لكنني لم أقرأؤه لكن بشكل عام أنا قارىء جيد، لأن والدي مؤلف كتب وعندما قرأت سيناريو عمرو محمود ياسين تحمست لقراءة كتاب الدكتور مصطفى محمود لأري ما يتضمنه المرجع الأساسي للحكايات.

وهل تابعت الحكايات التي تم عرضها من المسلسل قبل حكاية عيشها بفرحة أم لا وما هي أكثر حكاية نالت إعجابك؟

للأسف لم يسعفني الوقت لمشاهدتهم نظرا للأحداث التي حدثت في فلسطين، لكنني أنوي مشاهدة حكاية "

ألفريدو"، لأن أكثر من شخص قال لي أنها حكاية رائعة، وحكاية " ما تيجي نشوف" أنوي مشاهدتها أيضًا نظًرا لأن والدتي تشارك بها.

وما هو جديدك بعد حكاية عيشها بفرحة سينما أو دراما ؟

لدي فيلم حاليا اسمه " دراكو رع" من المقرر عرضه في شهر ديسمبر المقبل من بطولة خالد منصور، شادي ألفونس وإخراج كريم أبو زيد وهو فيلم خفيف الظل للغاية مبني على فرضية عبثية وهي أن مصاصين الدماء من أصل فرعوني، وأجسد شخصية رجل يصطاد مصاصين الدماء بشكل كوميدي وأيضا أنتظر عرض مسلسل " روز وليلى" الذي انتهى تصويره منذ سنه ويقال أنه من المقرر عرضه الشهر القادم.

صرح الدكتور أشرف زكي أن هناك ٢٠ ممثلا يعملون من دون تصريح من بينهما مروان يونس.. هل تابعت هذا الأمر ؟



في الحقيقة أنا لا أعرف أبعاد الأمر حتى الآن بالتفاصيل، لكنني مع أي قرار سيأخذه الدكتور أشرف زكي وسأحترمه، وأيًا كان اللي محتاجني أعمله هعمله، لكن حتي الآن معنديش تفاصيل الموضوع لكن في النهاية هنسعى لتلبية مطالب الدكتور أشرف زكي.