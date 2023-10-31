عاجل| استشهاد الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وأبنائها الثلاثة في قصف غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - استشهدت اليوم النجمة الفلسطينية المسرحية والكاتبة إيناس السقا وأبنائها الثلاثة، فيما أصيبت ابنتاها فرح وريتا بجروح متفاوته الخطورة، وذلك جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية، استشهاد الفنانة إيناس السقا عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك قائلة: "استشهاد الفنانة إيناس السقا وابنتيها لين وسارة وإبراهيم إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وسبق أن نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية".



بعد مجزرة جباليا.. محمد عساف "يا الله انقطع الرجاء إلا منك"

ومن جانب آخر، عبر الفنان الفلسطيني محمد عساف عن غضبه وحزنه الشديد لما تمر بها دولة فلسطين الشقيقة، من انتهاكات وقصف والذي ادى إلى استشهاد الآلاف من الأطفال الأبرياء والميدانيين من أجل المطالبة بحقوقهم على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصةً بعد المجزرة التي تعرض لها أهالي قطاع غزة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جباليا، والذي تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل نتج عنها استشهاد الآلاف.



عبر محمد عساف عن استيائه الشديد لما تمر به بلاده وتضرع بالدعاء إلى الله، وكتب في تدوينه عبر حسابه على تويتر: "يا رب.. يا الله انقطع الرجاء إلا منك.. مجزرة جباليا".



محمد عساف: ما الذي يتطلبه هذا العالم ليحصل على الماء



وفي وقت آخر كان قد كتب محمد عساف تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "أكس" باللغة الإنجليزية، معبرًا عن غضبه وسط صمت طويل كثير من الدول العربية والعالمية، قائلًا: "ما الذي يتطلبه هذا العالم ليحصل على الماء... الماء!! (والدواء والغذاء والكهرباء) لغزة؟، إن كل اعلاناتكم المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي لا تعني شيئًا.. هذا العالم المنافق لا يستطيع إدخال شربة ماء إلى غزة".