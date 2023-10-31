محمد عساف بعد مجزرة جباليا: 'يا الله انقطع الرجاء إلا منك'

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان الفلسطيني محمد عساف في دعم وطنه، بعد الانتهاكات والقصف التي تمر بها بلاده فلسطين، والذي ادى إلى استشهاد الآلاف من الأطفال الأبرياء والميدانيين من أجل المطالبة بحقوقهم على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصةً بعد المجزرة التي تعرض لها أهالي قطاع غزة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم جباليا، والذي تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل نتج عنها استشهاد الآلاف.



عبر محمد عساف عن استيائه الشديد لما تمر به بلاده وتضرع بالدعاء إلى الله، وكتب في تدوينه عبر حسابه على تويتر: "يا رب.. يا الله انقطع الرجاء إلا منك.. مجزرة جباليا".



محمد عساف: ما الذي يتطلبه هذا العالم ليحصل على الماء



وفي وقت آخر كان قد كتب محمد عساف تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "أكس" باللغة الإنجليزية، معبرًا عن غضبه وسط صمت طويل كثير من الدول العربية والعالمية، قائلًا: "ما الذي يتطلبه هذا العالم ليحصل على الماء... الماء!! (والدواء والغذاء والكهرباء) لغزة؟، إن كل اعلاناتكم المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي لا تعني شيئًا.. هذا العالم المنافق لا يستطيع إدخال شربة ماء إلى غزة".

محمد عساف: الروح تبكي وهي تشاهد وداع الأحبة.. سلام لما تبقى من غزة



وكان قد كتب “عساف” عبر موقع التدوينات “x” بعد الليلة الصعبة التي مرت على شعب غزة: "سلاٌم لغزة سلامٌ لما تبقى منها، سلامٌ على الشهيد والجريح، سلامٌ على الطبيب والمسعف الأمين، سلام على الممرض الخلوق، سلامٌ على قلوب الأُمهات".

وأضاف عساف:" حتى الحروف تهرب مني في حضرة وصف الحدث فماذا اقول في فظاعة ما يحدث، يا رب إنه ا اعظم من غصة في القلب حتى الروح تبكي وهي تشاهد وداع الأحبة، روحٌ تودع خليلها وهو جرحٌ لا يندمل، لله المشتكى. يا رب كن معهم فما لنا وما لهم غيرك يا جبار.. غزة".