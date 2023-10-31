انت الأن تتابع خبر شمس الكويتية تخطف لها الأنظار بإطلالة جديدة جذابة.. عباءة واسعة تاخد العقل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مؤخرًا الفنانة الجميلة شمس الكويتية بمشاركة محبيها ومتابعيها صورة جديدة لها بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وقد تألقت من خلالها بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية، نالت من خلالها على إعجاب العديد من محبيها ومتابعيها، وقد كان ذلك واضح من خلال تعليقاتهم الرقيقة، والتي ظهرت مدى إعجابهم بهذه الإطلالة الجديدة الجذابة.

شمس الكويتية بعباءة واسعة على إنستجرام

قامت النجمة شمس الكويتية بمشاركة محبيها ومتابعيها بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، مجموعة من الصور الجديدة لها، وتميزت الصور بإطلالة جذابة وناعمة للغاية، فقد قامت بارتداء عباءة واسعة وطويلة باللون الأسود، وتميز العباءة بتصميم الكم الطويل، كما أن العباءة زينتها العديد من الورود حمراء اللون، مما جعلها تتألق بإطلالة ناعمة ومحتشمة نالت على إعجاب الجميع.

فضلت الفنانة شمس أن تطل على محبيها ومتابعيها بإطلالة جديدة ومختلفة وبسيطة في نفس الوقت، وهذا هو ما جعلها تتزين بقرطين ناعمين باللون الذهبي، كما أنها اختارت خاتم من نفس اللون، مما كان مناسب جدًا مع إطلالها، بالإضافة إلى أنها استطاعت من خلالهم أن تكمل إطلالة وتظهر بإطلالة جذابة خطفت بها القلوب.