انت الأن تتابع خبر بالأحمر المفتوح.. كيم كاردشيان في إطلالة جريئة احتفالا بعيد ميلاها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تألقت النجمة كيم كارداشيان، في حفل عيد ميلادها بفستان أحمر رائع، حيث حضر الحفل عدد كبير من النجوم إلى جانب شقيقاتها ووالدتها، وشاركت النجمة كيم كارداشيان، الصور مع متابعينها، وكانت تحتفل بعيد ميلادها 43، وذلك في إطار الصور المختلفة التي تقوم بنشرها.

كيم كارداشيان تتألق في حفل عيد ميلادها

نشرت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان، نجمة التليفزيون الواقعي، صور احتفالها بعيد ميلادها ال43، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات”انستحرام”، حيث حضره مجموعة من الفنانين من بينهم ابنة الرئيس السابق ترامب، الحفل أقيم في مطعم”Funke”,،في بيفرلي هيلز،انضمت كيم إلى شقيقاتها كلوي وكيندال وكايلي جينر ووالدتها كريس جينر، إضافة إلى أصدقائها المقربين هيلي بيبر، وكيمورا لي سيمونز، ولورين سانشيز وإيفانكا ترامب وصوفيا فيرجارا وسارة فوستر لمشاركتها الاحتفال، وارتدت كيم كارداشيان، في حفل عيد ميلادها.

وجاء الفستان باللون الأحمر مع فتحات وخيوط مربوطة معًا على الجانبين ومجموعة متنوعة من الأشرطة المتقاطعة عند العنق وحذاء باللون البرتقالي، ونظارات شمسية ليلية لحجب ومضات كاميرا المصورين، وتركت شعرها البني الداكن منسدلا على ظهرها وكتفيها بتموج خفيف.

من هي كيم كارداشيان

ولدت في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، اكتسبت كارداشيان اهتمام الإعلام من خلال صداقتها مع باريس هيلتون، ولكنها حظيت بانتباه أكثر من الإعلام بعد تسريب شريط جنسي يعود لعام 2003 مع حبيبها السابق راي جي عام 2007. وفي وقت لاحق من ذلك العام، أصبحت كارداشيان تظهر مع عائلتها في سلسلة تلفزيون الواقع “كيبينغ أب ويذ ذا كارداشيانز”.