انت الأن تتابع خبر هيفاء وهبي تثير الجدل في أحدث ظهور لها في السعودية.. عباية واسعة بشراشيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت مؤخرًا الفنانة هيفاء وهبي بمشاركة محبيها ومتابعيها مجموعة جديدة من الصور الخاصة بها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وذلك اثناء زيارتها للمملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، وقد نالت إطلالتها على إعجاب عدد كبير من محبيها ومتابعيها، وقد ظهر ذلك من خلال تعليقاتهم الرقيقة.

هيفاء وهبي في السعودية بإطلالة محتشمة

نشرت النجمة هيفاء وهبي بعض الصور الجديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وقد كان ذلك أثناء زيارتها الأخيرة للمملكة العربية السعودية، فظهرت بإطلالة محتشمة نالت من خلالها على إعجاب عدد كبير من محبيها ومتابعيها، مما جعل التعليقات الإيجابية الرقيقة تتهاتف عليها.فقد قامت هيفاء بارتداء عباءة واسعة رقيقة وجذابة، فاختارتها من اللونين الذهبي والأسود، وتميزت العباءة بتصميمها الراقي، فميزتها أكمامها الطويلة التي انتهت بشراشيب، كما أن الشراشيب كانت تزين نهاية العباءة بالكامل، واختارت هيفاء حقيبة من الجلد اللامع من اللون الأخضر الغامق، لتستطيع من خلالها أن تكمل جمال ورقة إطلالتها.

تميزت إطلالة هيفاء بالرقي والشياكة، وهذا هو ما جعلها تترك شعرها منسدلًا عبر كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، ممع عمل على إظهار مدى رقة إطلالتها، كما أنها اختارت بعض لمسات المكياج الناعمة البسيطة، ففضلت الاعتماد على الألوان الترابية، التي تناسبت مع إطلالتها ولون بشرتها، فاختارت أحمر الشفاه من اللون الكشمير، كما استخدمت الكل الأسود والآي لاينر والماسكرا، لتسطيع من خلالهم أن تبرز مدى جمال وسحر عيونها.

كما أنها اختارت بعض الاكسسورات والمجوهرات الرقيقة، لتسطيع من خلالهم أن تكمل إطلالتها، فاختارت قرطين من اللون الذهبي، مع أسورة وخاتم من نفس اللون، وهذا هو ما قد تناسب مع كافة تفاصيل إطلالتها المحتشمة الرقيقة، والتي حظت على إعجاب عدد كبير من متابعيها، الذين قد أكدوا لها على مدى إعجابهم بهذه الإطلالة الرقيقة من خلال التعليقات.