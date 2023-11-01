هنيدي يعلق على مجزرة جباليا في غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان المصري محمد هنيدي منشورا على منصة "إكس" يعزى الشعب الفلسطيني في مجزرة جباليا في فلسطين، التي وقعت في 31 أكتوبر 2023، حيث قتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين، من بينهم أطفال، في غارة جوية على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين.

ترصد لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية ما قاله الفنان محمد هنيدي عن مجزرة جباليا

هنيدي يعلق على مجزرة جباليا

محمد هنيدي يعلق على مجزرة جباليا

نشر الفنان محمد هندي عبر حسابه على منصة "إكس" صورة لجنازة الشهداء في مجزرة جباليا التي حدثت في فلسطين يوم 31 أكتوبر، وكتب عليها: "وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ".

مواقف محمد هنيدي لدعم فلسطين

هذه ليست المرة الأولى للفنان محمد هنيدي التي ينشر فيها منشورات لدعم فلسطين، حيث إنه كان من أوائل الفنانين الذين نشروا عن قصف مستشفى "المعمداني" في غزة، حيث علق: "واحدة من أبشع المجازر في التاريخ.. أكثر من ألف شهيد من الأطفال والنساء والرجال وكبار السن.. أبرياء رايحين يتعالجوا في آخر مستشفى موجودة في غزة.. قتلهم الاحتلال بدم بارد وسط رعاية الغرب ودعمه.. مجزرة بشعة".

وهاجم أيضا الإعلام الغربي وتظليلهم للحقائق في فلسطين، حيث قال: "أيام كدة طلع الرئيس الأمريكي يقول إن الفلسطينيين قتلوا 40 طفلا رضيعا وأنا شوفت الصور.. بعدها تراجع عن كلامه وقال مشفتش حاجة بس قليل جدا من الإعلام الغربي نشروا التراجع".

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هنيدي يعلق على مجزرة جباليا

أحداث مجزرة جباليا

مجزرة جباليا هي مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة في 31 أكتوبر 2023، حيث قصفت القوات الإسرائيلية مخيم جباليا. ونتج عن هذا القصف الإسرائيلي لحي سكني محاذي للمستشفى الإندونيسي مقتل أكثر من 400 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء.

بدأت المجزرة في نحو الساعة 10:00 صباحًا عندما قصف سلاح الجو الإسرائيلي حيًا سكنيًا مكتظًا بالسكان في جباليا. أسفر القصف عن دمار واسع النطاق في المنطقة، وقتل على الفور العشرات من المدنيين.

ثم قصف الجيش الإسرائيلي المستشفى الإندونيسي، وهو مستشفى حكومي رئيسي في غزة. أسفر القصف عن مقتل وإصابة العشرات من العاملين في المستشفى والمرضى.



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