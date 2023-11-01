نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفاء سلطان تكشف عن تعرضها للتهديد بسبب فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنانون في التعبير عن حزنهم الشديد بسبب ما يتعرضون له أهالي قطاع غزة من إبادة جماعية وقهر، ويستمر نجوم الفن في الوطن العربي تقديم رسالتهم في مساندة الشعب الفلسطيني، دون خوف أو هلع ويتعرض البعض منهم للتهديد.



وكشفت الفنانة صفاء سلطان عن تعرضها للتهديد بسبب دعمها للقضية الفلسطينية بحذف حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعبرت عن استيائها وغضبها الشديد جراء الأحداث التي تمر بها دولة فلسطين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وقصف والذي أدى إلى استشهاد الآلاف من الأطفال الأبرياء والميدانيين من أجل المطالبة بحقوقهم على يد جيش الاحتلال، وذلك خلال لقائها في برنامج Et بالعربي.

صرحت الفنانة الاردنية صفاء سلطان خلال لقائها في برنامج Et بالعربي، قائلة:" أنا فعليًا مش بنام وصل البلاء لعندنا كمان إضافة إلى مصر ولبنان، ولما بشوف الأحداث بحس أني ممكن أكون واحدة من اللي بتصرخ وبتقول يا الله إعمل إيه، أنا بقيت أفكر بالطريقة دي".



صفاء سلطان تكشف تفاصيل أغنيتها لـ فلسطين

وتحدثت عن تقديمها لأغنية جديد تضامنًا مع دولة فلسطين، قالت:" الفكرة مش أني بعمل أغنية ولكن كل الموضوع أن الفلسطينيين يحسوا أننا حاسين بهم، لما تكوني شخصية معروفة وعامة فنانة أو بلوجر أو فاشونستا قدرتي تحكي كلمة بحقه بيحسوا أنها قد الدنيا، إحنا فنانين محملين برسائل ووظيفتنا نوصل رسائل للناس".



وتابعت صفاء حديثها عن عمالها قائلة:" أنا بشتغل وبمارس حياتي المهنية وبصور في مسلسل".

وأردفت صفاء حديثها عن الممتنعين عن اتخاذ موقف إيجابي اتجاه القضية الفلسطينية قالت: "هما حريين مادام شايفين أن ده مصدر رزقهم، ولو ضاع حسابهم على السوشيال ميديا في ناس بتروح أرواحهم، أنا أتهددت أكتر من مرة على الإنستجرام أنهم يقفلوا حسابي ومافرقتش معايا، ولو أنا حسابي بيضيع في أرواح بتزهق أطفال ونساء ومدنيين قاعدين في بيوتهم مالهمش علاقة، في مجازر بتحصل خايف على حسابك مش خايف من رب العالمين لما يحاسبك ويسألك، هتقوله إيه كنت مضطر على التيك توك".



صفاء سلطان تشارك بمسلسل" الصديقات" في رمضان 2024

وفي وقت سابق، كانت قد أعلنت الفنانة صفاء سلطان عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام " عن تواجدها بمسلسل الصديقات (القطط) من إنتاج شركة قبنض وإخراج الأستاذ محمد زهير رجب والمشرف الفني الأستاذ فراس الجاجة وصديقها الغالي أيهم قبنض وأيضًا مع مجموعة من نخبة نجوم الدراما السورية ضمن السباق الرمضاني 2024، وعلقت الفنانة صفاء سلطان: "انشالله نكون عند حسن ظنكن متل العادة ادعولنا".

آخر أعمال صفاء سلطان



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة الأردنية صفاء سلطان المسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" والمسلسل كان ضمن السباق الرمضاني 2022، وهو مسلسل إجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

شارك في بطولة مسلسل "مع وقف التنفيذ" مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبد الكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة، وغيرهم.