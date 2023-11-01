انت الان تتابع خبر لن تصدق.. هذه هي الحسناء السعودية التي طلّق عمرو دياب زوجته شيرين رضا للزواج منها! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قبل29 عامًا احتفل عمرو دياب بزواجه من زينة عاشور في حفل زفاف لا يخلو من الطقوس الريفية في مسقط رأسه بقرية "سنهوت" بمنيا القمح بمحافظة الشرقية.

حفل الزفاف أقيم في منزل عائلة عمرو دياب بالشرقية نظرًا لظروف والده الصحية حيث فضل عمرو بالإتفاق مع عائلة زينة على إقامة الزفاف في بلدته بدلًا من أحد فنادق القاهرة ، وذلك بحضور كل أهالي القرية وعائلة "دياب"، وكذلك عائلة زينة عاشور التي جاءت من السعودية خصيصًا.زينة عاشور هي الزيجة الثانية في حياة عمرو دياب بعد زواجه من شيرين رضا في نهاية الثمانينات ، قصة حب انطلقت شرارتها بعد طلاق عمرو وشيرين عام 1992 ، تلك الفترة التي قرر خلالها عمرو التفرغ لمشواره الفني تماما والتحضر لألبومه "ياعمرنا" بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم "أيس كريم في جيلم".

كانت زينة تخطف أنظار عمرو وهو يغني في حفلاته ، تساءل من هذه الفتاة التي تجلس دائمًا في الصفوف الأولى لتردد خلفه أشهر أغنياته وقتها مثل ميال ، والماضي ، وخالصين ، وشوقنا.

أعجب بها، وتعرف على عائلتها عن طريق أحد الأصدقاء المشتركين بينه وبين شقيقها زياد عاشور ، ومن هنا بدأ السطور الأولى في قصة الحب عندما كان عمرو يغني لها في الحفلات ويحول أغنياته إلى رسائل حب ، بينما كانت هي تستقبلها بابتسامة خجل ، وبعد فترة قصيرة صارح الإثنان بعضهما بمشاعرهما ، ووقتها غنى عمرو دياب أغنية "كان عندك حق" في أحد الحفلات قبل طرحها رسميًا كتعبير عن حالته العاطفية، بأنه يعيش قصة حب جديدة.

زينة هي إبنه رجل الأعمال السعودي محمد عاشور ، أما والدتها السيدة رئيفة النوري فتنحدر من عائلة لبنانية عريقة ، كانت زينة مقيمة في سويسرا منذ طفولتها حيث عاشت طفولتها كاملة بمدارس "دي وليمان" الداخلية ، ثم التحقت بجامعة "أوبستر" لتدرس علم النفس.

كانت زينة دائمة التواجد في مصر خلال العطلات الصيفية ، ورغم دراستها لعلم النفس إلا أنها كانت تعمل كمنسقة ملابس ومصممة ديكور وافتتحت بعد فترة محلًا شهيرًا للورود.

بعد فترة اتفق عمرو دياب وزينة على طلب يدها من والدها محمد عاشور رسميا ، وسافر إلى جدة للقاء العائلة هناك ، وتمت قراءة الفاتحة بحضور عائلة زينة ، وفي هذا الوقت نشرت مجلة "الموعد" تفاصيل خطوبة عمرو دياب وصوره مع عائلتها في منزلهم بجدة ، بالإضافة إلى صور له بملابس الإحرام وهو يؤدي مناسك العمرة.

تم تأثيث منزل الزوجية، واتفق عمرو دياب مع المحامي الخاص به على إنهاء إجراءات زواجه من مواطنة سعودية حيث تشترط السلطات هناك بعض الاجراءات الخاصة بذلك.

وفي 1994 أقيم حفل الزفاف في منزل عائلة عمرو دياب بناء على طلبه نظرًا لمرور والده بمتاعب صحية ، ووافقت عائلة زينة على طلبه ، والملفت أن عمرو لم يرتد بدلة زفاف كما هو متعارف عليه بل بدلة عادية دون رابطة عنق ، وأقيمت الزفة على أنغام المزمار البلدي وأغاني عبد الحليم حافظ ، وحضر عدد قليل من أصدقاء عمرو بالوسط الفني في مقدمتهم محمد فؤاد.