شريف مدكور عن شائعة دعمه للكيان الصهيوني: "مش ناقصين هبل"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الإعلامي شريف مدكور، عن حزنه بسبب الشائعات التي تنشر، عنه بأنه يدعم الكيان الصهيونى، مؤكدا إنه لا يقوم بدعمهم أبدًا، لانهم مجرمي حرب وقتل.

منشور شريف مدكور

وشارك الإعلامي شريف مدكور صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلا: بالنسبة بس للناس اللي عماله تزايد وتقول إني مع الكيان المجرم، هو لو أنا معاهم هكتب عليهم مجرمين حرب!!! كل واحد كده يخلي باله من كلامه مش ناقصين هبل.



شريف مدكور ينتقد حملات المقاطعة

وقام الإعلامي شريف مدكور، بإنتقاد حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والمطاعم التى تقف بجانب إسرائيل ضد القضية الفلسطينية،وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب شريف مدكور عبر صفحته الشخصية: "أحب بس افهم الشباب اللي عليه أقساط ومصاريف دراسة وخصوصًا اللي بيشتغلوا دليفري توصيل طلبات وبيشتغلوا في الشركات اللي الناس مقطعها مين حيدفع تعويض للشباب دول أو مين حيشغلهم، يا ريت بس أفهم شكرا، طبوبالنسبة للأدوية وخصوصًا الكيماوي نقطعه كمان!!!! مهو من نفس البلاد على فكرة".



آخر ظهور للإعلامي شريف مدكور:

ويذكر ان قدم الإعلامي شريف مدكور حفل تامر حسني والذي اقيمت فعالياته خلال مهرجان العالمين، في أرينا بمدينة العلمين الجديدة،وقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة التي يعشقها جمهوره والتي تتناسب مع أجواء المرح والصيف.

وقدم مهرجان العلمين مجموعة متميزة من الفعاليات الترفيهية الفنية أو الرياضية أوعروض الأزياء، كما شهد الفعاليات عدد من الحفلات الفنية لكبار النجوم.